Escuelas De Iniciación Artística Presentan Danza Clásica, Folclórica Y Contemporánea En El Festival De Las Artes 2023

La Academia de danza de la Escuela de Iniciación Artística No. 3 participó en el Festival de las Artes 2023, el cual fortalece los lazos entre planteles educativos de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), con actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del plantel número 2, ubicado en Carmona y Valle No. 54, colonia Doctores.







El titular de la escuela anfitriona, José Luis Rosaslanda Torres, dio la bienvenida a la plantilla docente y a los estudiantes que mostraron sus avances en la formación dancística.







Las actividades de este miércoles iniciaron con un taller de yoga, denominado Bienestar. Redescubriendo la maravilla de tu columna vertebral, a cargo de la maestra Laura Rivera. La comunidad estudiantil, docentes y trabajadores administrativos participaron activamente en el conocimiento del cuerpo y, específicamente, en los músculos que sostienen la columna vertebral y las diversas posiciones para ejercitar y fortalecer esta parte estructural del organismo.







Enseguida se continuó con las presentaciones de la EIA3, con alumnas de 2º año de clásico infantil: Regina Coeli Rodríguez Bravo, Ana Citlali Soriano, Caterina Traina González y Jacqueline Vicente Camila, que presentaron la coreografía Valse lente del ballet Coppélia, con música de Léo Delibes.







Las alumnas de 1er año de danza infantil interpretaron la coreografía de David Hernández: Explorando, con música de Sineterra. Participaron Rebeca Méndez, Hania Báez, Azul Leilany Miranda Roque, Metztli Lucía Sánchez Tamariz, Eloísa González Benítez, Valeria González Corona, Itza Lázaro Arroyo, Sofía Ortiz Menacho, Carmen Salome Rojas Tovilla, Fernanda Rosaldo Ávila.







En tanto, las estudiantes de 2º y 3º de contemporáneo infantil presentaron Musas, musos, muses..., con música de Natalia Lafourcade. Mostraron sus habilidades Mariana Victoria Contreras Rubio, Fátima Gabriela Hernández Espinosa, Meztli Amelie Maldonado Ávila, Elena Danae Martínez Juárez, Valentina Itzayana Figueroa Arenas, Avryl Alejandra Rodríguez Becerros.







Μηχανή fue el título de la coreografía de David Hernández, la cual llevaron a escena las jóvenes de 3er año de danza contemporánea, con música de Jean du Voyage. Los intérpretes fueron: Chistopher de la Sancha Carreño y Karen Marisol Maldonado Morales.







El Festival de Artes en la EIA2 continuará este jueves a las 18:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM), con la presentación de danza contemporánea y folclórica a cargo de la docente Marlene García Martínez, quien organiza a los grupos.







La exhibición de tango se llevará a cabo el lunes 8 de mayo a las 18:00 en el SUM, la demostración estará a cargo de Pamela Jiménez García y Andrea Romaña.







Mientras que la conferencia Danzas y bailes de la Nueva España. Los tocotines de Sor Juana en el sarao de cuatro naciones tendrá lugar el martes 9 de mayo a las 12:00 horas en el SUM. Los especialistas que disertarán son Margarita C. Dardón Velázquez y el director musical Antonio Ortega Rivera.







Este mismo día, a las 16:00 horas, se brindará una clase de pilates (inscripciones en prefectura) con cupo limitado, actividad comandada por Marlene García Martínez.







El 11 de mayo a las 19:00 horas, en el SUM, se retoman las demostraciones de danza con la Compañía Paria Danza Contemporánea, la cual presenta Noble resplandor, a cargo de Arturo Zamora y Rodolfo Ordóñez. Al día siguiente, a las 17:00 horas, se presentará danza folclórica con la obra Guelaguetza Infantil, danza clásica infantil con la pieza Bosque mágico del sueño de una noche de verano, del Instituto del Desarrollo Artístico Latinoamericano.







El 24 y 25 de mayo, a las 17:00 y 13:00 horas, respectivamente, se presentarán en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos el equipo de Brenda Walls con danza clásica, contemporánea y folclórica, actividades que cerrarán el Festival de las Artes tan solo en la disciplina dancística que imparten las EIA's del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). Se continuará con diversos programas de música, teatro y artes visuales hasta el 3 de junio en el recinto anfitrión.