El Taller Reinterpreta A Monet Adentrará Al Público En El Impresionismo

Detalló que ellos fueron muy disruptivos y crearon elementos nuevos a través del uso de los materiales, las formas, la luz, los colores, la yuxtaposición de las pinceladas. Por ello, dijo, no se busca que los participantes realicen ejercicios de réplica, sino que hagan una reinterpretación a partir de todos esos elementos plásticos que propusieron.

Las actividades en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura federal, tienen el objetivo de que “el público conozca y se acerque al trabajo creativo de los impresionistas, no solo al realizado por Claude Monet, sino también por el que hicieron los artistas mexicanos, como Joaquín Clausell, quienes abrevaron del impresionismo”.