El Performance Motherlines Explora La Diversidad Del Cuerpo Virtual En El Ex Teresa Arte Actual

En el marco de los festejos por los 30 años del Ex Teresa Arte Actual, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentan el performance Motherlines de los artistas multidisciplinarios Eyibra (Abraham Brody) y Óldo Erréve.







La obra trata de la tradición del canto polifónico, conservado y transmitido sobre todo por mujeres a lo largo de la historia de Ucrania, la cual se presentará el próximo viernes 11 de agosto, a las 19:00 horas, con entrada libre y con cupo máximo de 200 personas.







La acción explora el tema del trauma generacional, a través del símbolo de la trenza, peinado tradicional en la cultura ucraniana. Eyibra es un artista que experimenta, cultural y musicalmente, con los límites de la percepción humana. Su principal interés se enfoca en lo queer y en lo no binario, por lo que ha trabajado con los artistas Lukas Avendaño y Marina Abramovic.







La música es su principal forma de expresión y la utiliza como un medio para compartir sus reflexiones sobre el género y lo humano, mediante experiencias sensoriales que trasciendan a encuentros espirituales y la transformación de la conciencia.







Eyibra utiliza la música ritualista y la electrónica para transmitir su mensaje, incluso asegura que Björk y Arca son dos de sus mayores influencias musicales.







No lejos de ese camino se encuentra el performer digital y fotógrafo Óldo Erréve, quien “crea una sinergia visual con la tecnología, a través de herramientas multimedia para desarrollar proyectos con un aura transdisciplinar, generando respuestas visuales sobre la realidad en una simulación alternativa”.







Según la crítica especializada en este tipo de temas, “el discurso de su obra explora la diversidad del cuerpo virtual, la representación del ecosistema digital y la transmutación post-orgánica, abordando la idea del transhumanismo queer en el sistema post-biológico y elementos no tangibles de una convivencia orgánico-sintética visión”.







Erréve recibió la beca Art+Technology Lab 2021, por parte de Los Angeles County Museum of Art y fue beneficiario del Fonca-Enartes, dentro del sistema de apoyo a la creación y proyectos culturales en la categoría de interdisciplina y creación con nuevas tecnologías en 2022.







Actualmente, se encuentra explorando los recursos de NFT y la amplitud que ofrece Web3 para generar una neoplataforma criptográfica para la inversión de valor económico virtual en una comunidad artística preparada para el espacio expandido.







Su obra se adquiere en criptomonedas







En una entrevista en inglés dijo: “Pienso desde un concepto queer lo que proyecta la realidad moderna. El concepto de un tercer género me mentaliza con los muxes, los dos espíritus, principios que son considerados sagrados porque poseen dos almas. Desde mi perspectiva, la función del queer es una reinterpretación de conceptos antiguos.”







Cabe destacar que no es la primera vez que Eyibra y Óldo Erréve han trabajado juntos. Recientemente realizaron una instalación que en español se tituló Almas de los ancestros, en lituano y ucraniano, una combinación de tecnologías de video 3D con antiguas canciones rituales, música electrónica experimental y movimiento y techno queer.





El Ex Teresa Arte Actual, recinto del Inbal, se localiza en Lic. Verdad núm. 8, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Cerca de la estación del Metro Zócalo.