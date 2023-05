El Público Infantil Podrá Disfrutar Del Taller Dispositivo Infantil Escénico En El Museo Tamayo

Por último, comentó que "parte de mi labor en Oaxaca es repensar la relación entre el espacio público, las infancias y los derechos que tienen, empezando por la utilización del espacio público y, en este caso, el espacio museístico, porque también tienen derecho a los beneficios que genera la nación. Por eso planteo que las infancias son fundamentales en este momento para plantear nuevas sociedades, no su futuro, pues entonces ya serán adultos".

Como tallerista que trabaja con infancias, López Velarde explicó que es importante salir de la idea adulto céntrica de los espacios, por ello propone una reapropiación del museo a partir de las infancias: No veo a los niños en futuro, es decir, no pienso que estemos formando a futuros usuarios o artistas, sino que ellos son ya usuarios y artistas.

"Lo que propone el taller es pensar y jugar alrededor de este tema, que, además, es muy natural para los mexicanos, quienes mantenemos una relación muy particular con ella, porque es parte de nuestra cultura".

Sobre el tema de la muestra y su trabajo con las infancias, recordó que uno de los principales juegos escénicos a lo largo de la historia es la representación de la muerte. "No hay que olvidar que la muerte nos ha acompañado en la literatura y el teatro", es, decía Jorge Luis Borges, uno de los grandes temas de la literatura universal.

Explicó que durante el taller se realizará una recreación de las acciones llevadas a cabo por el artista Albert Serra para generar un libro, y este será una especie de memoria o archivo, donde se tocará un tema fundamental que el artista propone: la muerte, así como la dramaturgia, los no actores y el acto escénico.

"Lo que hacemos es generar herramientas para una intervención del espacio museístico y divertirnos con la intención de desacralizarlo y volverlo un espacio de los niños, donde el conocimiento no está regido por una lógica selectiva".

"Como se sabe, Serra estuvo grabando durante seis días este filme que reinterpreta la agonía y muerte de Luis XIV, mediante un performance interpretado por un actor no profesional vestido con traje de época. Lo que presenta la exposición son imágenes de ese proceso. En ese sentido, el taller activa esta exposición a partir de un ejercicio dirigido a las infancias, para darle otra lectura a través de su mirada".