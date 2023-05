El Museo Tamayo Impartirá Taller Para Vincular A Niñas Y Niños Con El Arte Del Performance

Se llevará a cabo el 27 y 28 de mayo, a las 11:00 y 13:00 horas, en la Sala Educativa del recinto del Inbal; dirigido a infancias entre los 5 y 8 años

En el marco de la exposición Roi Soleil, del cineasta y artista español Albert Serra, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), llevará a cabo el taller Acciones inesperadas: performance para niñ@s, dirigido a niñas y niños entre los 5 y 8 años, con el fin de acercar a las infancias al arte contemporáneo a través del juego.

En la actividad, que se llevará a cabo este 27 y 28 de mayo, a las 11:00 y 13:00 horas, en la Sala Educativa del recinto del Inbal, los participantes explorarán poco a poco las posibilidades expresivas de sus acciones y movimientos, empleando objetos de su entorno o en la interacción con los demás integrantes del taller, y terminarán interpretando sus propias piezas de performance.

“Este taller hace espejo con la exhibición que presenta el artista Albert Serra, donde a través del juego, la música, el baile, el movimiento, así como diversos ejercicios y materiales, las niñas y los niños se adentrarán en la esencia del performance y también descubrirán que los objetos pueden ser transformados en lo que ellos quieran e imaginen”, explicó en entrevista Rodrigo Flores, mediador de la actividad.

Para ello, los ejercicios tomarán como eje la utilería que Serra ocupó durante la realización de su obra: “Nosotros les proporcionaremos utilería similar a la que el artista utilizó para la realización de su filme, por ejemplo, un espejo, comida, telas, ramas, hojas, y ellos podrán ocuparla de forma libre e imaginarse diferentes historias a partir de estos objetos”.

Detalló que lo más importante es que las infancias no solo experimenten los museos de manera distinta, sino ofrecerles un espacio que les permita imaginar y crear de forma libre: “El performance será libre, lo fundamental es que ellos expresen su manera de ver el mundo, por lo cual no hay tema definido. Me interesa que exploren sus propias ideas y emociones, y a partir de ello trabajaremos.

“Desde hace cerca de cinco años trabajo con infancias, no solo en escuelas, sino en diversos museos y recintos culturales, en donde me ha interesado no solo buscar actividades que los diviertan, sino que también les enseñen algo”.

El mediador explicó que este taller ofrecerá a las niñas y niños participantes, preguntas como detonantes de la imaginación y el pensamiento, así como una manera de estimular su curiosidad y la posibilidad de ganar otro tipo de experiencias para que conecten con su lado artístico y creativo.

El taller tendrá costo de recuperación de $250 (doscientos cincuenta pesos) e incluye los materiales. El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, a unos pasos de la estación Gandhi del Metrobús.