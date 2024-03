El Jardín Escénico Inicia Actividades Con Danza, Música Y Literatura

En el recién inaugurado Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque (CCB), como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, se presentarán las primeras actividades artísticas para disfrute de los diversos públicos, las cuales comprenden una charla y actividades escénicas.

La Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) amenizará la mañana del sábado 2 de marzo con el programa Cuadrillas de Carnaval de Santa Ana Chiautempan, de gran tradición en Tlaxcala, que conjunta a varios grupos de artistas.

El mismo sábado 2 y domingo 3 de marzo, a las 11:00 horas, se presentará la charla Bosque de letras, una tertulia con las actrices Blanca Gil y Emma Reyes, quienes compartirán un poco de la vida y leerán parte de la obra de las escritoras Rosario Castellanos y Josefina Vicens.

Posteriormente, el sábado a las 17:00 y el domingo a las 16:00 horas, el grupo de experimentación artística Asaltodiario, AC, ofrecerá la pieza Cuadrilla trabajando, con dirección de Claudia Vázquez y Miguel Ángel Díaz.

Este dispositivo escénico busca dar luz a estas personas que están a la vista de todos de manera anónima, cuerpos de trabajadores diluidos en la vida diaria, a fin de ponerlos en el ámbito de lo real y hacerlos presentes de manera consciente en nuestras vidas.

El Jardín Escénico se ubica en los predios entre el Auditorio Nacional, el CCB y la calzada Chivatito, en lo que era el Estacionamiento ecológico. La vocación de este espacio responde a las nuevas necesidades de expresión de las artes escénicas contemporáneas, en beneficio de las y los visitantes del Bosque de Chapultepec.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.