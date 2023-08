El Instituto De Arte De Chicago Exhibe La Muestra Remedios Varo: Science Fictions

El Instituto de Arte de Chicago presenta la exposición Remedios Varo: Science Fictions (Remedios Varo: Ficciones científicas), integrada por más de 60 pinturas y dibujos de la artista hispanomexicana, entre ellas 50 obras del acervo del Museo de Arte Moderno (MAM), perteneciente a la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), que abarcan 22 dibujos, 11 cuadernos, seis objetos de su archivo personal y 11 óleos. De estas piezas, 19 cuentan con declaratoria de monumento artístico.







Constituye la primera exposición dedicada a la artista en Estados Unidos y la primera individual del Instituto de Arte de Chicago en torno a una pintora surrealista en más de 20 años, realizada con la curaduría de Caitlin Haskell, curadora de Arte Moderno y Contemporáneo del Instituto de Arte, y por la curadora invitada del Museo de Arte Moderno, Tere Arcq. La muestra estará en exhibición del 29 de julio al 27 de noviembre de 2023.







Esta selección de piezas creadas de 1955 hasta su muerte en 1963, representa un capítulo significativo en la carrera de Varo, que muestra su duradera contribución al arte moderno y los legados globales del surrealismo.







Nacida en España, Varo (María de los Remedios Alicia y Rodriga Varo y Uranga) salió de Europa en 1941 debido a los crecientes peligros de la Segunda Guerra Mundial y emigró a la Ciudad de México, donde trabajó junto a una comunidad de artistas mexicanos y europeos, entre ellos Leonora Carrington, Gunther Gerzso, Kati y José Horna, Alice Rahon y Wolfgang Paalen, quienes se inspiraron en la cultura y la geografía de México. Fue aquí donde Varo desarrolló su práctica única de yuxtaponer técnicas surrealistas basadas en el azar con imágenes provenientes de disciplinas tan diversas, como la astronomía, la ecología, la exploración geográfica, la crítica feminista, la magia, el misticismo, la psicología y el tarot. El título de la exposición, Science Fictions, alude a las tensiones y posibilidades que Varo reunió en su trabajo mientras buscaba visualizar órdenes ocultas y verdades invisibles.







“Remedios Varo fue una artista única y poderosa que entrelazó brillantemente dos impulsos aparentemente contradictorios de la pintura del siglo XX”, dijo Caitlin Haskell, curadora de Arte Moderno y Contemporáneo Gary C. and Frances Comer del Instituto de Arte. “Por un lado, las obras de Varo están llenas de pasajes de abstracción material y, por otro, utilizó la narración de manera notable, mostrando cómo la imaginación creativa podía tener un alcance social y político. Esta exposición brinda la oportunidad no solo de compartir las obras de Varo con nuevas audiencias, sino también de resaltar su lugar vital en nuestra concepción de la producción artística de mediados del siglo XX”.







Tere Arcq, excuradora en jefe del Museo de Arte Moderno, dijo que en México Varo ha sido venerada como una figura de culto desde la década de 1950, su atractivo radica en la naturaleza enigmática de su trabajo, tanto en términos de su temática como de su técnica. "Varo se sumergió en temas profundos y arcanos como la alquimia, la magia y el misticismo, fusionando antiguas creencias esotéricas con conocimientos científicos modernos, lo cósmico con el reino humano tangible y la sabiduría antigua con ideas vanguardistas. Se convirtió en una visionaria con una perspectiva única: una espiritualidad guiada por la coexistencia armónica de los seres humanos entre sí con otros seres vivos y con el universo más grande e interconectado”.







Organizada en colaboración con el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, la exposición reúne 10 colecciones institucionales y privadas de Europa y América, y marca un hito significativo en los esfuerzos del Instituto de Arte para expandir las fronteras geográficas del movimiento surrealista y llevar estas importantes obras a los visitantes de Estados Unidos. El catálogo de la exposición cuenta con un texto de la curadora en jefe del MAM, Brenda Caro.









Es Historiadora del Arte con maestría en Museos y Gestión del Arte. En la actualidad cursa una maestría en Arte cinematográfico. Fue curadora del Museo de Arte Moderno de México y directora de un fondo internacional de inversión en arte. Como curadora independiente concibe y produce exposiciones en México y el extranjero. La más reciente es In Wonderland. Mujeres surrealistas en México y los Estados Unidos, un proyecto internacional expuesto en Los Angeles County Museum of Art (LACMA), el Museo Nacional de Arte de Quebec y el Museo de Arte Moderno de México.







Su experiencia en el mundo del arte abarca desde la docencia; la edición de libros de arte y catálogos de exposiciones; la colaboración en la producción de documentales sobre artistas hasta el diseño y organización de viajes especializados en arte para coleccionistas. Es conferencista frecuente en museos, instituciones y universidades alrededor del mundo.









Es curadora de Gary C. y Frances Comer en Arte Moderno y Contemporáneo y directora de Ray Johnson Collections and Research. Estudiosa de la pintura y la escultura del siglo XX, sus exposiciones y publicaciones han abordado la producción y recepción crítica del arte moderno en Europa y América.







Después de obtener su doctorado en la Universidad de Texas en Austin, Caitlin comenzó su carrera profesional como becaria de la Fundación Vivian L. Smith en Menil Collection, Houston. Luego pasó a unirse al Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) en 2012 como asistente y luego curadora asociada. De 2013 a 2015 tuvo un papel principal en el programa On the Go de SFMOMA y organizó programas que incluyen Alexander Calder: Motion Lab (2016), Edvard Munch: Between the Clock and the Bed (2017) y René Magritte: The Fifth Season. (2018). En 2021, su primera exposición y catálogo en el Art Institute, Ray Johnson c/o, co-comisariada con Jordan Carter fue reconocido por el New York Times como uno de los mejores libros de arte del año. En 2022 co-curó la retrospectiva Cezanne con Gloria Groom del Art Institute y Achim Boarchardt-Hume y Natalia Sidlina de la Tate Modern.