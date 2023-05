Difundir La Obra De Armando Luna Entre Las Nuevas Generaciones, Propósito Del Guitarrista Julio Escotto

Ha participado en varias ediciones del Encuentro Nacional de Guitarra, en diferentes foros de la Ciudad de México desde 2016. Participa en diferentes proyectos de música contemporánea, música popular y en el dúo de Canto y Guitarra. Recientemente grabó obras de Armando Luna, Marcela Rodríguez y Julio César Oliva, y con la flautista Evangelina Reyes. Desde 2019 es docente de la Escuela de Iniciación Artística No. 3 y del Conservatorio Nacional de Música, donde imparte la Cátedra de Guitarra Clásica.

Expuso que las sonatas de Luna han sido poco difundidas y es importante que los jóvenes las conozcan. "No hay muchos trabajos sobre el autor, pero si hay artículos y mi trabajo de tesis que permiten corroborar su talento, los elementos que utiliza y que son obras maestras. Además de su rigor contemporáneo bajo la escuela de la armonía clásica, tiene elementos de música popular, con una visión lúdica".

En estos trabajos el creador musical hace alusión al lenguaje mexicano. "Lo característico es su música singular. No se parece a la de ningún otro compositor, tiene influencia de diferentes músicas, pero es de un estilo propio y personal, y es un reto poder interpretarlo".

Durante la plática, el promotor de música contemporánea de nuestro país ahondó en la trayectoria del reconocido compositor mexicano Armando Luna, residente de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su niñez, adolescencia, influencias, estilo particular y proceso compositivo fueron abordados por el concertista a través de una serie de transparencias.