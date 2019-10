BWW Interview: Chema Verduzco, Productor de ERASE UNA ISLA en Conjunto Santander

"Érase una Isla (Once on this Island)" está basada en la novela "My Love, My Love" de Rosa Guy, y fue llevada a los escenarios de Broadway en 1990; desde entonces ha tenido exitosas producciones alrededor del mundo, su última producción fue el revival de Broadway en 2017 con un cast estelar que incluía a Lea Salonga, y actualmente se encuentra en National Tour por EEUU.

Este musical toma problemáticas sociales y las plasma en una historia de amor, permitiendo al público relacionarse con los personajes y la historia en más de una manera.

El público tapatío recibirá por primera vez este musical en su tierra, gracias a la compañía productora CRêA, que se ha destacado por sus grandes producciones en Guadalajara desde el 2011.

Tuve la oportunidad de entrevistar a Chema Verduzco, Productor General y Director Artístico, que nos platica el proceso del montaje y el porqué no podemos perdernos "Érase una Isla".

BWW: ¿Por qué elegiste este año producir "Érase una Isla"?

CV: Creo que "Érase una Isla" tuvo un gran éxito en Broadway como revival en su temporada pasada, entonces fue un buen título para poder traer a México.

BWW: Viendo un poco la publicidad noté que Humberto Montes interpretará a la diosa Erzulie, ¿por qué la decisión de cambiarle el género?

CV: Qué bueno que me preguntas. La cuestión es que 4 dioses como una deidad, no tienen género específico, lo que intento expresar con esto son las actuales cuestiones sobre identidad de género. Podemos tener dentro de los 4 dioses a una mujer que lucha por sí misma, tenemos al lado femenino del hombre, al lado masculino de la mujer, tenemos también la parte andrógina; así que cada deidad representa una identidad sexual diferente. El cambiarlos nos permite poder explorar eso y nos permite abrir una plática con la ciudad de Guadalajara y con México sobre todo lo que estamos viviendo en cuanto a diversidad sexual.

BWW: ¿Cuánto tiempo tienes preparando esta producción?

CV: Empecé pre-producción desde octubre 2018, pero la idea la traía desde el verano del año pasado, y en octubre ya comenzamos con la solicitud de derechos y buscando el teatro.

BWW: Estamos muy acostumbrados en Gdl a ver producciones espectaculares de tu parte, ¿qué podemos esperar de "Érase una Isla"?

CV: Lo que el público puede esperar es un espectáculo totalmente inmersivo, desde el momento que entras vas a sentir los pies en la arena y todos los factores que se encuentran en una isla, arena, agua... el mar está presente.. es una experiencia muy vivencial y nos estamos encargando de que todo el teatro se transforme para esto.

BWW: "Érase una Isla" es un musical que aborda el tema de diversidad cultural, y probablemente el público de Gdl no sabe qué esperar de esta obra, ¿cómo crees que el público tapatío reaccione a esta producción?

CV: Creo que la historia al final es una historia de amor, y al público mexicano le encantan las historias de amor y los conflictos que pueda tener una pareja. Creo que la espera del desenlace será algo que sorprenderá al público, pero que al final de cuentas tiene un muy buen mensaje detrás.

BWW: ¿Cómo llega Andrea Bayardo al proyecto para representar a Ti Moune?

CV: Desde que tuve la idea de traer "Érase una Isla" platiqué con ella y le hice la propuesta. Tenemos una muy buena relación pues ya ha trabajado conmigo en producciones pasadas (Aída, West Side Story). Lo platicamos y le encantó el proyecto, entonces se sumó con mucho gusto, y se encuentra ensayando de manera remota por WhatsApp, Facebook, Facetime... con su co-protagonista que es Gabo Ornelas que está en CDMX. Se le envían videos de los ensayos para que repase sus trazos... afortunadamente estamos en pleno 2019 y la tecnología nos permite llegar a realizar estos ensayos especiales con artistas que no pueden estar físicamente con nosotros durante todo el proceso.

BWW: Gabo Ornelas se unió hace poco al proyecto, ¿estaba considerado desde un inicio?

CV: Ya teníamos pláticas desde hace tiempo con él, pero por lo mismo de sus proyectos en CDMX él nos comentaba que podía unirse al proyecto a partir de "X" fecha. Lo platicamos con el equipo y todos estuvieron de acuerdo en esperarlo ya que nos interesaba mucho.

BWW: Platícame del equipo creativo.

CV: Para esta producción yo soy el director creativo, me encargo de concebir la idea y ver cómo plasmarla. Tengo también a mi director escénico que es Alejandro Antillón, quien trabajó conmigo como coreógrafo en la producción pasada que fue "Pippin". Ruth Robles se encuentra en la dirección vocal y Gigi González también nos apoya en el montaje vocal. Somos 4 cabezas del proyecto, cada uno en su área de expertise, y creo que hemos formado un muy buen equipo. El Maestro José Luis González es el director musical, quien también forma parte muy esencial de la producción.

BWW: ¿Qué le dirías al público mexicano, que no está tan acostumbrado al teatro, para que no se pierdan este musical?

CV: Les diría que el Teatro realmente ayuda a nuestras almas a reinventarse. Es un "tómate un break" de tu vida cotidiana, de la rutina... Ir al Teatro es permitir que los actores en escena te enamoren, te metan tanto a la historia que olvidas todos tus problemas. Creo que el Teatro no es lo mismo que ver una película, porque estamos viendo a otras personas vivir emociones en ese momento en que los vemos y creo que eso es algo que no puedes encontrar en ningún otro sitio, nunca vas a tener esa conexión tan vulnerable con alguien que te está contando una historia.

"Érase una Isla" se presentará en la Sala 3 del Conjunto Santander, los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de octubre. Los boletos se encuentran en taquillas del recinto o en la página del mismo: conjuntosantander.com





