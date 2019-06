Alumnos De La Escuela De Arte Teatral Presentan La Obra Esto No Es Sobre Baal, A Partir Del Clásico De Bertolt Brecht

Comienza la obra y el escenario está en penumbras, los asistentes son invitados a tomar asiento alrededor de una enorme mesa al centro del escenario con la finalidad de ser partícipes de este gran montaje, donde los rostros, gestos y hasta la respiración de los actores se percibe a unos cuantos pasos del público.

Esto no es sobre Baal es la obra dirigida por Jesús Díaz, en la que alumnos de cuarto año de la Escuela Nacional de Arte Teatral, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), participan a modo de examen profesional de las licenciaturas de Actuación y Escenografía.

La puesta en escena presentada en el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes, en el marco de la Temporada Académica 2019, es una versión libre basada en el clásico de Bertolt Brecht, la primera obra escrita por el dramaturgo alemán en 1918, durante su juventud.

"Baal es un alarido doliente que expone un mundo atroz y desolador. En él, Baal, el poeta que declama grandilocuencia vacua y entona canciones vulgares, no es sino la expresión máxima de una sociedad monstruosa", expresó el director.

Durante la obra, los alumnos interpretan diversos personajes que pueden ser aterradores, curiosos y absurdos: algunos tienen cuatro piernas, un brazo gigante, joroba o seis brazos, y un sinfín de cambios de vestuario.

Mediante el trabajo colaborativo se responsabilizaron de la creación de personajes, vestuario, escenografía, iluminación, sonido y actuación para la interpretación de un texto oscuro y lleno de retos como éste.

La obra -dicen- no es sobre Baal, sino sobre los personajes de Emily, Johanna y Sophie. "La elección de estas tres mujeres no es para justificar al monstruo, sino para develar un mundo horrendo. Baal y su entorno, feroces ambos, se ensañan con las mujeres, mas no son ellas meras víctimas, son personajes trágicos".

Añaden que al odiar su mundo, los personajes no hacen más que aborrecer al espejo que lo refleja. Su virulencia contra las autoridades morales, religiosas, poderosas y privilegiadas es evidente. Asimismo, contra la displicencia con que los desposeídos abrazan su abyección.

"Nada busca refundar, apenas obedece un brutal impulso aniquilador. Al creer que están en contra, resulta ser el instrumento fatal de su mundo nefando. No es casual que el personaje de Baal sea diabólico, pues su mundo es infernal", señaló.

Las funciones se realizan de miércoles a sábados, a las 19:00 horas, y domingos a las 18:00 horas, con duración de tres horas, en el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y calzada de Tlalpan, colonia Country Club. Entrada libre.

Uno de los objetivos de Escuela Nacional de Arte Teatral, fundada en 1946, es la formación de profesionales en las artes escénicas capaces de la creación y crítica teatral. La Temporada Académica es uno de los eventos más importantes para la promoción de la actividad teatral.





