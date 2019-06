A LOS 13 EL MUSICAL, el perfecto elenco, la perfecta obra...donde todo va a comenzar

¿Cómo te gustaría ser a los 13 años?

¿Cómo eres a los 13 años?

¿Cómo eras a los 13 años?

Así es, nadie, pero en verdad nadie, nos escapamos de cualquiera de los tiempos en que se conjugue esta pregunta.

13, el número cabalístico que muchos temen, respetan, incluso lo omiten en el piso de su edificio o en la fila de una aerolínea, hoy cobra un nuevo sentido e impacto y se vuelve el mejor sello para un perfecto musical con un perfecto elenco (y equipo creativo, de producción, y de apoyo, claro está), el cual por fin llega a conquistar nuestro país.

A LOS 13 EL MUSICAL, original de Jason Robert Brown (música y letras), con el libro de Dan Elish y Robert Horn, representó el séptimo trabajo de composición de Brown, el cual tuvo su premiere en enero del 2007 en Los Angeles, California, para que en octubre de 2008 iniciara temporada en Broadway, misma que concluyó en enero de 2009.

No obstante, ya se ha presentado en diversas temporadas alrededor del mundo: 2009 en Israel, 2011 en Hong Kong, 2012 en Australia, Londres y Argentina, 2013 en Bélgica, y ahora en 2019 México.

De las filas de su versión original de Broadway surgieron un Graham Phillips quien interpretaba a Evan, pero también Graham se convirtió en el protagonista de Ben 10, dando vida precisamente de Ben Tennyson, y para quien representó el inicio de su carrera artística fue Ariana Grande, quien interpretaba a Charlotte.

Y aunque todo lo anterior pueda ser un buen referente del proyecto, la versión México es simplemente ¡inigualable, sorprendente, conmovedora, divertida y electrizante!

Bajo el sello de TF Producciones integrado por el actor Jesús Ochoa, Eugenia Leñero, Fernando Martínez y Yosi Bernstein (de BP Producciones - El Violinista en el Tejado y El Sello Escarlata), la música, letras y libreto de Jason Robert Brown, Dan Elish y Robert Horn, con la traducción y adaptación de libro y letras de los Mtros Mario Cassán y Marco Anthonio, envuelven al espectador y lo introducen a la historia de Evan, un joven a punto de llegar a sus 13 años de edad, que está viviendo el divorcio de sus padres, y esto lo obliga a cambiar de residencia, y le implica un nuevo reto: le queda poco tiempo para celebrar su Bar-Mitzvah (la celebración judía que marca el paso de niño a adulto para los niños cuando cumplen precisamente 13 años), y por supuesto, debe ser la "fiesta perfecta" y necesita hacer nuevos y numerosos amigos para que su fiesta sea popular y así se defina que su futuro será perfecto.

Pero la realidad es que al paso de A LOS 13, conoceremos a todos sus jóvenes personajes que buscan, desde sus propias trincheras, el lograr que sus vidas sean o se traten de acercar a ser más "perfectas": ser aceptados por los demás, ser populares, no ser "perdedores", ser los más "cool", ya no ser tratados como niños -pero bueno, tampoco ser todos unos adultos-, aunque no todo siempre resulta tan favorable como lo pensamos; las etiquetas, las burlas y bromas crueles, las envidias, incluso el bullying, son algunos de los retos a los que habrá que hacer frente. Pero lo que es indudable, es que se trata de un momento tan único, que como bien dice Evan, su protagonista, en algún momento de la obra: "Soy Evan Goldman, Tengo 13 años....y estoy comenzando....."

Sin importar la edad de cada espectador, estamos ciertos que A LOS 13 EL MUSICAL te hará vivir no una, sino muchas historias contadas por sus propios protagonistas, donde no veremos una estrella, sino un cielo completo de estrellas jóvenes que brilla y hace brillar a su personaje, al conjunto entero y a la obra misma (no por nada, ya sabemos el secreto de su gran química; se trata de un talismán llamado "la piña" que cada domingo reconecta a este gran equipo: Elenco, Músicos, Creativos, Producción, Familias y el Teatro mismo, y los ganadores de esta magia teatral son todos ellos y el público que se da cita en el Nuevo Teatro Libanés de la Ciudad de México, cada domingo a las 12.30 pm).

¡Bravo al Elenco!: Dan Klip (Evan), María Inés Villarreal (Patricia), Diego Enríquez (Archie), José Peralta (Brad), Jesusa Ochoa (Kendra), Regina Alcalá (Lucy), Virgilio Delgado (Malcolm), José Pablo J.P. Montaña (Eddie), Sofía Domínguez (Katy), Carolina Anzures (Charlotte), Maia Wainer (Molly), Japhet Jaquim (Richie), Bruno Pizá (Simón), Valeria Almada (Patricia, cover y swing), Gael Cortés (swing y Capitán de Danza), y Matías Gruener ( Brad cover)

¡Bravo a la Banda en Vivo!: David Federico Suzawa (director musical y teclado), Mai Hernández (Guitarra I), Amaury Granados (Guitarra II), Aldo Torres (Bajo), y Jorge Fernández (Batería).

¡Bravo al Equipo Creativo!: TF Producciones, Marco Anthonio y Beto Torres (directores), Gabriela Aldaz P (coreografía), David Federico Suzawa (dirección musical), Jair Campos (diseño de imagen) Diego Flores (productor ejecutivo y coordinador de producción), Emilio Martínez Zurita de la Garza (escenografía), Miguel Jiménez (audio), JCT Producciones (imagen y vestuario), Toño Romero (production stage manager), y todo el Equipo de Producción y Apoyo.

¡Y un Bravo muy especial a Papás, Familiares y Familiares in extenso de cada uno de los participantes, y por supuesto a todo el Equipo de Profesionales que los prepararon para este montaje, por todo el apoyo que brindan a este nuevo grupo-familia de jóvenes profesionales que están cambiando el sentido al número 13 y lo están haciendo el número más virtuoso, donde nuevas historias están comenzando y forjándose con mucho esfuerzo, pero con mucho ánimo y energía!

Podríamos seguir describiendo lo impactante de esta increíble producción, pero dejemos que ustedes, nuestro amable público, lo vivan y disfruten tanto como nosotros.

BWW México seguiremos pendientes de A LOS 13 EL MUSICAL, porque estamos ciertos que será una temporada muy exitosa.

Más información, visiten: A los 13 Obra en FB.

Imagen: Cortesía de A los 13 Obra en FB.

