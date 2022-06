Previews: MAMMA MIA! IL TOUR ESTIVO

Torna Mamma Mia!

Al via il tour estivo del Musical dei record con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz

Con la sua voglia di mare, di sole e di spensieratezza torna "Mamma Mia!", l'amatissimo musical firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba che inizierà l'atteso tour estivo dal prossimo 2 luglio. Dopo aver celebrato lo scorso dicembre il ritorno a teatro e il bisogno di spettacolo dal vivo troppo a lungo negato a causa della pandemia, "Mamma Mia!" riprende il proprio cammino per toccare tante località italiane nei mesi più caldi. Forte dei tanti record messi a segno nella sua incredibile storia di successi e di grandi numeri (503.466 gli spettatori in 226 repliche tra il 2017 e il 2019 e ancora, oltre 52.000 al Teatro Sistina di Roma in sole 39 repliche terminate lo scorso febbraio), lo spettacolo sarà in scena a Ferrara, Villafranca, Marostica, Palmanova, Porto Recanati, Rosolina Mare, Marina di Pietrasanta-La Versiliana, Gaeta, Lecce.

A infiammare il palcoscenico tornerà l'acclamato trio di protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz che, con la straordinaria Sabrina Marciano, un cast di artisti tra i più affermati del musical italiano e l'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri: 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo. Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico, canzoni romantiche o tutte da ballare: al termine dello spettacolo il pubblico infatti potrà scatenarsi sulle note in versione 'disco' della colonna sonora di MammaMia!.

L'appassionante vicenda basata sul libretto originale di Catherine Johnson è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo Romeo Piparo che ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018.

Un grande spettacolo prodotto dalla PeepArrow Entertainment con una messa in scena spettacolare e tecnologica: grazie a un pontile sospeso su oltre 9mila litri di acqua, barche ormeggiate, un vero bagnasciuga, pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu con cascate di bouganvillea, si ha davvero l'impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca.

La storia al centro della commedia musicale più celebre degli anni 2000 brilla per romanticismo e passione, ma anche per il coraggio e l'amicizia: in una bellissima isoletta greca, sempre assolata e lambita da acque trasparenti, la giovane Sofia, pochi giorni prima di sposarsi, invita al proprio matrimonio i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto.

MAMMA MIA!

IL MUSICAL DEI RECORD

Regia di Massimo Romeo Piparo

con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano

Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello

Musica e testi di Benny Andrersson e Björn Ulvaeus,

e alcuni brani di Stig Anderson.

Libretto di Catherine Johnson

Originariamente ideato da Judy Craymer

Allestimento italiano diretto da Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment su licenza di Music Theatre International (Europe)

TOUR ESTIVO 2022

2 e 3 luglio - Ferrara, Piazza Trento e Trieste (Ferrara Summer Festival)

9 e 10 luglio - Villafranca, Castello Scaligero

12 luglio - Marostica, Piazza Castello

16 e 17 luglio - Palmanova, Piazza Grande

23 e/o 24 luglio - Porto Recanati, Arena Gigli

27 luglio - Rosolina Mare, Piazzale Europa

30 e 31 luglio - Marina di Pietrasanta, Teatro La Versiliana (La Versiliana Festival)

6 e 7 agosto - Lecce, Piazza Libertini

12 agosto - Gaeta, Arena Virgilio

