Review: VLAD DRACULA al TEATRO BRANCACCIO

Raramente viene voglia di recensire una seconda volta uno spettacolo di cui si è già parlato e già dato un giudizio. Nel caso di Vlad Dracula in scena in questi giorni al Teatro Brancaccio di Roma, se ne sente invece il desiderio.

Rispetto alla replica a cui era seguita la nostra recensione circa un anno fa, il lavoro di sfrondatura e arricchimento fatto dalla produzione e dalla regia hanno notevolmente migliorato questo musical -ci teniamo a sottolineare - tutto italiano al punto di pensare che possa tranquillamente affrontare un pubblico internazionale. Difficilmente le produzioni tutte italiane raggiungono quel livello. I casi del passato si contano su una mano con l’esportazione di classici come Aggiungi un posto a tavola o Rugantino limitati però all’esportazione di un concetto di italianità che possa fare appiglio su un pubblico straniero. Vlad Dracula è invece un musical “moderno” - anche se ispirato ad una storia antica di secoli – che di italianità non ha nulla, ma si ascrive al livello di produzioni internazionali come ancora non ce ne sono state poi tante nel musical italiano. Con le variazioni apportate rispetto alla sua nascita, è divenuto molto più scorrevole, dinamico, ricco ed è pronto ad essere esportato con successo. Almeno glielo auguriamo.

L’atmosfera che si crea sul palcoscenico è degna di un allestimento cinematografico: le scene create da Ario Avecone sono semplici nella loro ambientazione steampunk ma con la loro mobilità diventano elaborate, affascinano, sono molto ben congeniate dando una sensazione di opulenza. Sono senz’altro aiutate da un sapiente e efficace uso delle luci curate da Alessandro Caso. L’aiuto delle proiezioni e della tecnologia visiva non è invasiva e aiuta a creare quel clima di tensione e mistero in cui si svolge la storia del più famoso vampiro della storia qui rivista e adattata in maniera del tutto innovativa. Sontuosi i costumi creati da Myriam Somma in uno stile gotico ben calibrato. Un altro ottimo punto a favore la scelta di non inserire coreografie danzanti ma una attenta direzione di semplici movimenti coreografici molto ben curati fino all’ultimo dettaglio da Antonio Melissa.

Ma al centro della buona riuscita di questo musical sono due i punti essenziali: il primo è la qualità dei brani scritti dallo stesso Ario Avecone, dal Maestro Simone Martino e da Manuela Scotto Pagliara. L’aver scelto di utilizzare canzoni di tre mani differenti senz’altro contribuisce a dare un piglio diverso ai vari momenti della trama senza rimanere quindi sulla stessa “tonalità”. I brani sono tutti interessanti e della corretta ambientazione. Questa alternanza di stili compositivi, pur costruiti con una simile espressività, riesce a creare quella discontinuità uditiva che contribuisce a stimolare l’immaginario dello spettatore. Questo musical si meriterebbe un bel Original Cast Album.

Il secondo punto decisamente fondamentale è la scelta degli interpreti, anzi, delle voci, un aspetto che purtroppo in Italia è spesso lasciato in secondo piano visto che le produzioni troppo speso scelgono il “nome” al posto del talento. Ed è proprio per questo che questo Vlad Dracula ha tutte le carte in regola per avere successo davanti ad un pubblico francese, inglese o tedesco anche se cantato in italiano con sottotitoli, perché tutti gli interpreti di questo cast sono dei veri cantanti con voci notevoli, piacevoli e giuste. Il pubblico italiano preferisce o possiamo dire è stato viziato a vedere nei musical interpreti reduci da una fiction di successo o dal più squallido reality anche se non hanno voce o non sanno cantare ma che attirano l’attenzione. Un abitudine che in altri paesi non potrebbe superare la seconda replica.

Giorgio Adamo, Arianna, Marco Stabile, Beatrice Baldaccini, Christian Ginepro, Antonio Melissa, Valentina Naselli, Dario Guidi, Paolo Gatti e Jacopo Siccardi hanno tutti mostrato non solo le loro capacità interpretative e canore, ma di non aver nulla da invidiare ai colleghi che calcano le scene del West End o di Broadway. E allora ci auguriamo di vederli in molte più produzioni al posto di chi di voce non ne ha o non sa calcare le scene ma che troppo spesso si ritrova en tête d’affiche.Speriamo quindi di vedere questa produzione in cartellone all’estero, dove senz’altro avrebbe molte più repliche che non la ventina o poco più di questo tour 2024.

Dopo le date di Roma, Vlad Dracula sarà a Milano al Teatro Nazionale dal 23 al 28 aprile e al Teatro Team di Bari il 4 e 5 maggio.

WORK IN MUSICAL.COM

Presenta

VLAD DRACULA

uno spettacolo di Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara

regia di Ario Avecone

scritto da Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara

canzoni di Ario Avecone, Simone Martino e Manuela Scotto Pagliara

colonna sonora di Ario Avecone

con

Giorgio Adamo Arianna

(Vlad Dracula) (Mina)

Marco Stabile Beatrice Baldaccini

(Jonathan) (Justina)

e con Christian Ginepro nel ruolo di Van Helsing

Antonio Melissa Valentina Naselli Paolo Gatti

(Renfield) (Lucy) (Seward)

Jacopo Siccardi Dario Guidi

(Strattford) (Renfield-X)

Ensemble & Covers:

Anna Gargiulo Arianna Talé Marco Bonofiglio Patrizia Marolla

Scenografie Ario Avecone / Luci Alessandro Caso

Visual Art Manuela Scotto Pagliara e Ario Avecone / Costumi Myriam Somma

Aiuto Regia e Dinamica scenica Antonio Melissa

Vocal Coach Adriano Scappini / Acting Coach Antonio Speranza

Amministrazione di Compagnia Rossella Massari e Antonio Speranza

Scenotecnica Imparato & Dietro le quinte / Scene Associato Michele Lubrano Lavadera

Marketing & Management AMARTE / Luci Associato Antonio Buonincontri

Sarta di scena Adelaide D’Ago / Capo Scenotecnico Raffaele Berazzi

Fonico di sala Enzo Siani / Fonico di palco Emilio Capuano

Foto Eolo Perfido, Valerio De Felicis e Adriano Criscuolo

Video Guglielmo Lipari e Alfonso Ruggiero / Studio di registrazione Trees Studio

Web Editing Giampietro Marra / Web Media Creator Patrizia Marolla