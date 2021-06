PRETTY WOMAN IL MUSICAL al TEATRO NAZIONALE CHE BANCA! - comunicato stampa

STAGE ENTERTAINMENT

E

TEATRO NAZIONALE CHE BANCA!

presentano

PRETTY WOMAN IL MUSICAL

Alla vigilia della ripresa a pieno ritmo della prossima stagione teatrale, il Teatro Nazionale CheBanca! informa che sono già disponibili i biglietti per l'annunciato Pretty Woman - il musical.

Stage Entertainment torna a farci sognare con una favola tratta da una delle commedie romantiche più amate di sempre, diretta al cinema da Garry Marshall e interpretata da Julia Roberts e Richard Gere, Pretty Woman - il musical debutta il 28 settembre 2021 e segna l'attesa e preziosa ripartenza del grande musical a Milano.

Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la migliore attrice protagonista (Julia Roberts), Pretty Woman - Il Musical mantiene l'impianto narrativo del successo cinematografico arricchendosi di un'avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan Adams e dell'indimenticabile successo mondiale "Oh, Pretty Woman" di Roy Orbison. Nell'agosto del 2018 ha celebrato la sua prima mondiale a Broadway riscuotendo il tutto esaurito. In scena fino a poco tempo fa tornerà a calcare il palcoscenico di Amburgo e di Londra dopo un periodo di sospensione dovuto alla pandemia.

Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady. La rivalsa di una donna alla ricerca di se stessa e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l'altro ma che si avvicinano l'uno all'altra, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti.

Vivian Ward, giovane prostituta, incontra per caso il ricco e affascinante uomo d'affari Edward Lewis. Edward assume Vivian per 3000 dollari per una settimana come sua compagna. Sembra un normale rapporto d'affari e nessuno sospetta che quella settimana di fatto cambierà le loro vite per sempre. Vivian ed Edward si innamoreranno l'uno dell'altra sebbene provengano da mondi totalmente diversi.

Regia Carline Brouwer

Regia Associata Chiara Noschese

Coreografie Denise Holland Bethke

Supervisione musicale Simone Manfredini

Direzione Musicale Andrea Calandrini

Scene Carla Janssen Hofelt

Costumi Ivan Stefanutti

Disegno Fonico Armando Vertullo

Disegno Luci Francesco Vignati

Traduzione, adattamento e versi italiani Franco Travaglio

Pretty Woman - il musical

Dal 28 settembre 2021 all'8 gennaio 2022

Orario spettacolo:

da martedì a sabato ore 20.45

sabato e domenica pomeriggio ore 15.30

Prezzi dei biglietti: Mar, Mer, Gio, ore 20.45 Sab pom ore 15.30 Ven, sab sera, ore 20.45 Dom pom ore 15.30 Poltronissima VIP € 58,00 € 67,00 Poltronissima € 54,00 € 62,00 Poltrona € 47,00 € 53,00 Galleria € 36,00 € 47,00 Visibilità Ridotta € 29,00 € 36,00

Acquisto biglietti:

www.ticketone.it - www.teatronazionale.it

Biglietteria Teatro Nazionale CheBanca!

Via Giordano Rota 1 - 20149 Milano

Aperta martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19

Per info: boxoffice@teatronazionale.it e Sms/WhatsApp al numero 344.199.66.21

Il Teatro riapre nel pieno rispetto delle norme anti covid vigenti che tutelano la salute degli spettatori, dei propri dipendenti, collaboratori e compagnie teatrali ospiti.