LA LEGGENDA DI BELLE E LA BESTIA, A Dicembre il Debutto Nazionale. Date e Cast.

LU.DA. Produzioni presenta il debutto nazionale de LA LEGGENDA DI BELLE E LA BESTIA al Teatro Sociale di Mantova il 18 e 19 dicembre 2021.

Le versioni della favola di De Beaumont sono ormai molteplici, la più famosa senz'altro il film d'animazione Disney, vincitore dell'Oscar come migliore colonna sonora e canzone nel 1992. I registi Luca Cattaneo e Dario Belardi provano a dare una loro ulteriore visione di questa storia d'amore promettendo un musical coinvolgente per adulti e bambini.

La leggenda di Belle e la Bestia si discosta dalle precedenti versioni in quanto l'aspetto fantastico viene esaltato ancora di più ricorrendo all'escamotage dell'amnesia: Belle, da semplice figlia di un ricco mercante, potrebbe in realtà essere la Princessa perduta della Bestia, dimenticata a causa del maleficio.

Al di là di alcune novità, rimangono fissi gli elementi caratteristici della storia che tutti conosciamo.

Enrico Galimberti, ideatore e compositore delle canzoni originali de La Leggenda di Belle e la Bestia parla così delle sue creazioni:

esprimono tutte le influenze che hanno caratterizzato la mia maturazione artistica, con citazioni di compositori come Webber, Williams, ma anche Hermann e Silvestri. La scelta autorale è stata quella di affidare alla musica un ruolo da protagonista, facendo in modo che l'intreccio musicale possa essere in grado di raccontare la scena, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di "pura canzone" con contaminazioni classiche, pop e jazz. Anche la scelta degli strumenti orchestrali diventa quindi funzionale al racconto, un po' come avviene nel cinema.