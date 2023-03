ANIME SOLE il musical debutta all' Ecoteatro Di Milano

Il 31 marzo debutterà il musical ANIME SOLE, uno spettacolo inedito dalle atmosfere dark scritto dal giovane autore Step Minotti e diretto dai veterani Claudio Insegno (regia) e Angelo Racz (direttore musicale).

La Trama del musical Anime Sole

Racconta la storia di sei ragazzi che si trovano a dividere l'affitto a Las Vegas, ognuno con i propri sogni e ambizioni per il futuro. Presto si renderanno conto, però, che la vita non va sempre come ci si aspetta. Tra droghe, prostituzione, amori non corrisposti, crisi d'identità e misteriose apparizioni, i protagonisti saranno costretti a fare i conti con una realtà sinistra, tetra e oscura (anche se, ovviamente, non mancherà il divertimento). Il tutto sarà raccontato attraverso i grandi successi dei più famosi film d'animazione in una nuova ed inedita chiave rock.

Date e Biglietti

31 marzo, 1 e 2 aprile

Ecoteatro di Milano, via Fezzan 11, 2023

Per l'acquisto dei biglietti scorri e clicca sul pulsante Ticket.

Team creativo e Cast artistico di Anime Sole il musical

REGIA

Claudio Insegno

DIREZIONE MUSICALE E VOCALE

Angelo Racz

COREOGRAFIE

Gail Richardson

AUTORE

Stefano Minotti

ARRANGIAMENTI MUSICALI

Nahuel Lopez

PRODUZIONE

Pangi Production

CAST

Martina Lunghi

Enrico Cava

Camilla Tappi

Giovanni Rotolo

Luna Racini

Edoardo Tagliaferri

Giulia Torricelli

Francesco Bianchini

Chiara Moretto

Matteo Fresch

Iuna Iaccino

Francesco Bello

Camilla Brilli

Alessandro Casaletto