The Dramatists Guild Hosts Webinar on Writing and Producing in Spanish, July 29

The Dramatists Guild of America will host a conversation on Writing and Producing in Spanish: Re-Shaping the American Theatre on Thursday, July 29 from 6pm - 7:30pm EDT. This Zoom Webinar is free and open to all who are interested in participating in the conversation.

Register here: https://www.eventbrite.com/e/writing-producing-in-spanish-reshaping-theatre-in-the-usa-tickets-162445044501

Desplácese hacia abajo para obtener una versión en español de esta descripción.

Scroll down for a Spanish version of this description.

Join us for a working group discussion, led by dramatists of varying factions of the Latinx and native Spanish-speaking diaspora, on how the American theatre can be a cultural leader in the inclusion of artists who write and perform in the Spanish language.

This discussion will take place in the form of a 'working group,' in which all participants will be encouraged to engage in idea-sharing and the vision of future work. Focused questions will be posed to participants, before, during, and after the discussion, to formulate further action and direction of the working group.

Language inclusion is an under-addressed topic in our inclusivity and diversity work, especially the Spanish language. The US is home to 41 million native Spanish speakers, according to census data - that's 13% of the population. And with another nearly 12 million bilingual Spanish speakers, the US is the second largest Spanish-speaking country in the world.

We will explore the following questions:



How can we engage literary managers and artistic directors to include Spanish language work in their season programming?

How can the DG better include and advocate for playwrights, librettists, and lyricists who write in Spanish?

What kind of Spanish language resources/committees can be created by the DG (website, contract templates, etc.)?

This conversation, which is co-organized by Brigitte Viellieu-Davis and Jordan Stovall, will be followed by a moderated Q&A with attendees.

Panelists will include:

This event is free and open for all to attend. Dramatists who write creative material in the Spanish Language, and who are of the Latinx and native Spanish-speaking diaspora, are strongly encouraged to attend and participate.

This panel will be conducted in English. A Spanish transcript of the event will be available by request after the panel. During the event, some of the panelists will be able to answer questions in Spanish via the chat. For more information, contact Jordan Stovall at the Dramatists Guild of America at (917) 410-5419, or at jstovall@dramatistsguild.com.

Español:

Registrar Acquí: https://www.eventbrite.com/e/writing-producing-in-spanish-reshaping-theatre-in-the-usa-tickets-162445044501

Únase a este debate del grupo de trabajo liderado por dramaturgos de distintas facciones de la comunidad latina e hispanohablantes nativos sobre cómo el teatro estadounidense puede ser un líder cultural en la inclusión de artistas que escriben y actúan en idioma español.

Este debate se realizará bajo el formato de "grupo de trabajo," en donde se invita a todos los participantes a compartir ideas y su visión del trabajo futuro. Se desarrollará en forma de preguntas concretas que se plantearán a los participantes, antes, durante y después del debate para formular nuevas medidas de acción y guiar al grupo de trabajo.

La inclusión del idioma es una temática que no se aborda como deberíamos en nuestro trabajo de diversidad e integración, especialmente del idioma español. En los EE. UU. viven 41 millones de hispanohablantes nativos de acuerdo con los datos del censo, es decir, un 13% de la población. Y con otros casi 12 millones de hispanohablantes bilingües, los EE. UU. son el segundo país hispanohablante más grande del mundo.

Algunas preguntas que exploraremos:

¿Cómo podemos incentivar a gerentes literarios y directores artísticos a incluir trabajo en idioma español en la programación de la temporada?

¿Cómo puede la DG incluir y representar mejor a dramaturgos, libretistas y letristas que escriben en español?

¿Qué tipo de recursos/comités en idioma español puede la DG crear (sitio web, plantillas de contratos, etc.)?

Panelistas:

Seguido de una ronda de preguntas y respuestas moderada con los participantes.

Coorganizado por Brigitte Viellieu-Davis y Jordan Stovall.

Este evento es gratuito y está abierto a todo el público que desee asistir. Los dramaturgos que escriben material creativo en español y de la comunidad latina e hispano hablantes nativos fuertemente recomiendan asistir y participar.

Este panel se desarrollará en inglés. Es posible que haya una transcripción del evento en español a pedido después del panel, y algunos de los panelistas podrán responder preguntas en español a través del chat o durante el evento.