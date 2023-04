STALIN KUOLEE is Now Playing at Tampere

Stalin makaa infarktin saaneena datšansa työhuoneen lattialla. Stalinin ykkösmies ja salaisen palvelun johtaja Lavrenti Berija saapuu ensimmäisenä paikalle ja ottaa ohjat. Pian paikalla on koko ”Isä Aurinkoisen” ykkösnyrkki: Hrustsov, Malenkov ja Molotov. Kuka elvyttää? Kuka haluaa elvyttää? Kuka osaa elvyttää? Stalin itse on vain kuukausi sitten määrännyt maan parhaat lääkärit vankileirille eikä amerikkalaistekoinen hengityskone sovi venäläiseen pistorasiaan.

Blues Bizarre is the newest name in modern blues from Helsinki. In the band's music, traditional rootsy blues are mixed with several different influences ranging from oriental tones to psychedelic blues. Thanks to its strong jam band foundation and the wide spectrum of its own songs, Blues Bizarre is establishing its position as one of the most original representatives of newer blues.