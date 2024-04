AFTERNOON TEA Comes to Tampere This Week

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Teetä ja kuohuvaa! Heittäydy englantilaiseen tunnelmaan ja tule nauttimaan ylellisestä teetarjoilusta Tampereen Teatterin tunnelmalliseen yläsaliin.

Teetarjoilut tarjoillaan kolmikerroksisella tarjoiluvadilla, jossa on erilaisia sormivoileipiä, skonsseja hillolla ja kermavaahdolla sekä valikoima herkullisia kauden leivonnaisia ja makeisia. Voileivät sisältävät klassisia täytteitä kuten kurkkua tuorejuustolla, savulohimoussella sekä serranokinkkua piparjuuriaiolilla. Valittavana on erilaisia teelaatuja sekä kahvia. Teen seurana on saatavilla lisähinnasta myös kuohuvaa sekä erilaisia cocktaileja.

Teekattaus on tarjolla ennakkotilauksesta ilmoitettuina päivinä. Perjantain kattaus on klo 17 – 19 ja lauantain klo 15:30 – 17:30. Varaukset on tehtävä viimeistään 2 päivää aikaisemmin. Minimitilaus 2 henkilölle.