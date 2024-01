IDAN PIKAJUNAN ARVOITUS is Now Playing at Tampere

Agatha Christien Idän pikajunan arvoitus (Murder on the Orient Express, 1934) on yksi Christien mielikuvituksellisimmista ja tunnetuimmista dekkareista. Sen poikkeuksellinen loppuratkaisu, värikäs hahmogalleria sekä jännittävä tapahtumapaikka ovat kirvoittaneet useita sovituksia valkokankaalle ja televisioon.

Murhamysteerin päähenkilönä, pakkoneuroottisena belgialaissalapoliisi Hercule Poirot’na nähdään Ville Majamaa.

Näyttämösovituksesta vastaa sama taiteellinen tiimi, joka oli myös häikäisevän Saatana saapuu Moskovaan -esityksen takana. Luvassa on siis paitsi jännitystä myös visuaalisesti komeaa teatteria, kun näyttämölle tuodaan kokonainen juna eksentrisine matkustajineen.

Esityksen suositeltu ikäraja on 12 vuotta.

