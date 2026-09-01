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Siete Catorce, Weird Baile & Carré to Lead New Electronic Releases

New tracks include Carré's Citrine featuring Mercury and a collaborative EP from Polygonia and Simon Popp.

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This source is a publicist pitch email listing announcements with no substantive release copy, quotes, or context beyond artist/title/date/label — but it does contain concrete, verifiable release facts (artist, title, label, release dates) for each item. I'll produce a factual roundup article from those bare facts only, without inventing description.

Several new electronic music releases have been announced across a handful of independent labels, with new tracks and projects due out between September and November 2026.

In-Correcto & Discos Nutabe

Siete Catorce - El Valle

Release date: 02 October 2026

TraTraTrax

V/A - Weird Baile

Release date: 09 October 2026

Squama

Polygonia, Simon Popp - Apiformes

Release date: 06 November 2026

Tempa

Carré - Citrine (ft Mercury)

Release date: 04 September 2026

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