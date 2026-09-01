Siete Catorce, Weird Baile & Carré to Lead New Electronic Releases
New tracks include Carré's Citrine featuring Mercury and a collaborative EP from Polygonia and Simon Popp.
By: Rachel Stone
Several new electronic music releases have been announced across a handful of independent labels, with new tracks and projects due out between September and November 2026.
In-Correcto & Discos Nutabe
Siete Catorce - El Valle
Release date: 02 October 2026
TraTraTrax
V/A - Weird Baile
Release date: 09 October 2026
Squama
Polygonia, Simon Popp - Apiformes
Release date: 06 November 2026
Tempa
Carré - Citrine (ft Mercury)
Release date: 04 September 2026
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