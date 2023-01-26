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Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera

Ariodante is a beautiful opera seria composed by the prolific Baroque master George Frideric Handel in 1735.

Jan. 26, 2023  

Pittsburgh Opera is performing Handle's Ariodante at the Pittsburgh CAPA Theater January 27 & 29.

Get a first look at photos below!

Set Design by Ningning Yang; Costume Design by Grace Kang.

Ariodante is a beautiful opera seria composed by the prolific Baroque master George Frideric Handel in 1735. These are its first-ever Pittsburgh performances.

Photo credit: David Bachman Photography

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Emily Richter

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Chuanyuan Liu

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Emily Richter and Julia Swan

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Chuanyuan Liu

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Chuanyuan Liu

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Emily Richter, Evan Lazdowski, Jazmine Olwalia, Daniel O'Hearn

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski, Emily Richter

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Daniel O'Hearn), Jazmine Olwalia, Evan Lazdowski

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Jazmine Olwalia

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Chuanyuan Liu, Julia Swan

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Daniel O'Hearn

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Daniel O'Hearn, Julia Swan

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Savionne Chambers, Tori Casagranda, and Julia Wasilewski

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Julia Swan Laird, Emily Richter

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Emily Richter, Evan LazdowskI

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski, Daniel O' Hearn

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Julia Wasilewski, and Savionne Chambers, Emily Richter, Julia Swan Laird

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers; Emily Richter

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers; Emily Richter

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski, Chuanyuan

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski, Daniel O' Hearn), Chuanyuan Liu

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Evan Lazdowski, Daniel O'Hearn

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Jazmine Olwalia, Evan Lazdowski, Julia Swan Laird

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Daniel O'Hearn, Julia Swan Laird

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Jazmine Olwalia, Emily Richter, Evan Lazdowski, Daniel O'Hearn, Julia Swan Laird

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers

Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Dancer Savionne Chambers, Jazmine Olwalia, Evan Lazdowski, Emily Richter




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