Photos: First Look at ARIODANTE at Pittsburgh Opera
Ariodante is a beautiful opera seria composed by the prolific Baroque master George Frideric Handel in 1735.
Pittsburgh Opera is performing Handle's Ariodante at the Pittsburgh CAPA Theater January 27 & 29.
Get a first look at photos below!
Set Design by Ningning Yang; Costume Design by Grace Kang.
Ariodante is a beautiful opera seria composed by the prolific Baroque master George Frideric Handel in 1735. These are its first-ever Pittsburgh performances.
Photo credit: David Bachman Photography
Emily Richter
Chuanyuan Liu
Emily Richter and Julia Swan
Chuanyuan Liu
Chuanyuan Liu
Emily Richter, Evan Lazdowski, Jazmine Olwalia, Daniel O'Hearn
Evan Lazdowski, Emily Richter
Evan Lazdowski
Daniel O'Hearn), Jazmine Olwalia, Evan Lazdowski
Jazmine Olwalia
Chuanyuan Liu, Julia Swan
Daniel O'Hearn
Daniel O'Hearn, Julia Swan
Dancers Savionne Chambers, Tori Casagranda, and Julia Wasilewski
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers
Julia Swan Laird, Emily Richter
Emily Richter, Evan LazdowskI
Evan Lazdowski, Daniel O' Hearn
Dancers Julia Wasilewski, and Savionne Chambers, Emily Richter, Julia Swan Laird
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers; Emily Richter
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers; Emily Richter
Evan Lazdowski, Chuanyuan
Evan Lazdowski, Daniel O' Hearn), Chuanyuan Liu
Evan Lazdowski
Evan Lazdowski, Daniel O'Hearn
Jazmine Olwalia, Evan Lazdowski, Julia Swan Laird
Daniel O'Hearn, Julia Swan Laird
Jazmine Olwalia, Emily Richter, Evan Lazdowski, Daniel O'Hearn, Julia Swan Laird
Dancers Tori Casagranda, Julia Wasilewski, and Savionne Chambers
Dancer Savionne Chambers, Jazmine Olwalia, Evan Lazdowski, Emily Richter