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Doom Scroll Releases New Album EXHAUSTED DIALOGUE VIA FLAIL RECORDS

The Colorado band blends folk-punk with ska, pop-punk and cinematic elements, recorded in bedrooms and mixed by Grammy winner Jason Livermore.

By:
Doom Scroll Releases New Album EXHAUSTED DIALOGUE VIA FLAIL RECORDS

Colorado band DOOM SCROLL has released a new album, EXHAUSTED DIALOGUE, via Flail Records. The album blends folk-punk with elements of ska, pop-punk and cinematic composition, and was recorded in bedrooms before being mixed by Grammy-winning engineer Jason Livermore.

The album art was created by Elliot Lozier.

Tour Dates

November 3 — Lansing, MI — Green Door

November 4 — Columbus, OH — Spacebar

November 5 — Buffalo, NY — Nietzsche's

November 6 — Pittsburgh, PA — Mr. Roboto Project

November 7 — New Hope, PA — John & Peter's

November 8 — Wallingford, CT — Cherry Street Station

November 11 — Boston, MA — Deep Cuts

November 13 — Burlington, VT — Venue TBA

With The You and Mes:

November 14 — Quebec City, QC — Le Scanner

November 15 — Montreal, QC — Foufounes Electriques

November 16 — Ottawa, ON — Dominion Tavern

November 17 — Toronto, ON — Monarch Tavern

November 18 — Guelph, ON — Sonic Hall

November 19 — Hamilton, ON — Mills Hardware

November 20 — London, ON — Holy Diver

Doom Scroll only:

November 21 — Toledo, OH — Venue TBA

November 22 — Chicago, IL — Venue TBA

Photo Credit: Elliot Lozier


Photo Credit: Elliot Lozier
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