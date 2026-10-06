Doom Scroll Releases New Album EXHAUSTED DIALOGUE VIA FLAIL RECORDS
The Colorado band blends folk-punk with ska, pop-punk and cinematic elements, recorded in bedrooms and mixed by Grammy winner Jason Livermore.
Colorado band DOOM SCROLL has released a new album, EXHAUSTED DIALOGUE, via Flail Records. The album blends folk-punk with elements of ska, pop-punk and cinematic composition, and was recorded in bedrooms before being mixed by Grammy-winning engineer Jason Livermore.
The album art was created by Elliot Lozier.
Tour Dates
November 3 — Lansing, MI — Green Door
November 4 — Columbus, OH — Spacebar
November 5 — Buffalo, NY — Nietzsche's
November 6 — Pittsburgh, PA — Mr. Roboto Project
November 7 — New Hope, PA — John & Peter's
November 8 — Wallingford, CT — Cherry Street Station
November 11 — Boston, MA — Deep Cuts
November 13 — Burlington, VT — Venue TBA
With The You and Mes:
November 14 — Quebec City, QC — Le Scanner
November 15 — Montreal, QC — Foufounes Electriques
November 16 — Ottawa, ON — Dominion Tavern
November 17 — Toronto, ON — Monarch Tavern
November 18 — Guelph, ON — Sonic Hall
November 19 — Hamilton, ON — Mills Hardware
November 20 — London, ON — Holy Diver
Doom Scroll only:
November 21 — Toledo, OH — Venue TBA
November 22 — Chicago, IL — Venue TBA
Photo Credit: Elliot Lozier
Photo Credit: Elliot Lozier
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