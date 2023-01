With Free Tickets, CARMEN, A PEQUENA GRANDE NOTAVEL is a Musical for All Family

Adaptation of the award-winning book by Heloísa Seixas and Julia Romeu, it presents the trajectory of Carmen Miranda (1909-1955) for all-family with the language of Revue Theater.

With this proposal Carmen, a Grande Pequena Notável, is directed by Kleber Montanheiro, and stars Laila Garin in the title role, with free tickets. For the first time at Teatro do SESI-SP, between January 26th and February 12th, the premiere celebrates the musical's 100th performance.

The performances take place on Thursdays, Fridays and Saturdays at 8 pm, and on Sundays at 7 pm, and tickets can be reserved for free, weekly, through the Meu SESI platform, every Monday, from 8 am.

Adaptação do premiado livro de Heloísa Seixas e Julia Romeu apresenta a trajetória de Carmen Miranda para toda a família com linguagem de Teatro de Revista.

Laila Garin as Carmen Miranda

photo by Leekyung Kim

Com a proposta de apresentar a trajetória de Carmen Miranda (1909-1955) para toda a família, o musical Carmen, a Grande Pequena Notável, dirigido por Kleber Montanheiro, e estrelando Laila Garin no papel título, ganha temporada, pela primeira vez, gratuita no Teatro do SESI-SP, entre 26 de janeiro e 12 de fevereiro. A estreia marca a apresentação de número 100 do musical.

As apresentações acontecem às quintas, sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h, e os ingressos podem ser reservados de graça, semanalmente, por meio da plataforma Meu SESI, todas as segundas-feiras, a partir das 8h.

Visto por milhares de pessoas, o espetáculo estreou em 2018 no CCBB São Paulo, no contexto das comemorações aos 110 anos de Carmen Miranda. Desde então, teve várias temporadas na capital paulista e uma temporada na cidade do Rio de Janeiro.

Desta vez, a atriz Amanda Acosta é substituída em cena pela premiada Laila Garin no papel da protagonista. O elenco ainda conta com a participação de Daniela Cury, Gustavo Rezende, Luciana Ramanzini, Jonathas Joba, Júlia Sanches e Roma Oliveira, além dos músicos Maurício Maas, Betinho Sodré, Monique Salustiano e Wagner Passos, que também estão em cena no palco do Teatro do SESI-SP.

Abrindo a programação teatral do Centro Cultural Fiesp, o espetáculo celebra e homenageia a grande personalidade que foi Carmen Miranda, em memória ao seu legado enquanto artista na cultura popular brasileira. Para Débora Viana, Gerente Executiva de Cultura da instituição, "a peça é intergeracional, pois rememora e apresenta Carmen para os públicos de todas as idades, reafirmando a vocação do SESI São Paulo em difundir e democratizar o acesso à cultura, por meio de uma verve artística de excelência".

O musical é inspirado no livro homônimo de Heloísa Seixas e Julia Romeu, vencedor do Prêmio FNLIJ de Melhor Livro de Não Ficção (2015) e tem como proposta apresentar o universo artístico da homenageada.

Portuguesa radicada no Brasil, ela se tornou um dos maiores símbolos da cultura brasileira para todo o mundo. Para contar sua história, a produção adota a estrutura, a estética e as convenções do Teatro de Revista Brasileiro, grande destaque na época, no qual Carmen Miranda também se destacou.

"Utilizamos a divisão em quadros, o reconhecimento imediato de tipos brasileiros e a musicalidade presente, colaborando diretamente com o texto falado, não como um apêndice musical, mas sim como dramaturgia cantada", explica o diretor Kleber Montanheiro. Esse tradicional gênero popular faz parte da identidade cultural brasileira, mas, recentemente, está em processo de desaparecimento da cena teatral por falta de conhecimento, preconceito artístico e valorização de formas americanizadas e/ou industrializadas de musicais.

Jonathas Joba and Laila Garin

photo by Leekyung Kim

A encenação tem a proposta de preservar a memória sobre a pequena notável, como a cantora era conhecida, e a época em que ela fez sucesso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, entre os anos de 1930 e 1950. Por isso, os figurinos da protagonista são inspirados nos desenhos originais das roupas usadas por Carmen Miranda; já as vestes dos demais personagens são baseadas na moda dessas décadas.

"As interpretações dos atores obedecem a prosódia de uma época, influenciada diretamente pelo modo de falar 'aportuguesado', o maneirismo de cantar proveniente do rádio, onde as emissões vocais traduzem um período e uma identidade específica", revela Montanheiro.

A cenografia reproduz os principais ambientes propostos pelo livro. Esses espaços físicos são o porto do Rio de Janeiro, onde Carmen desembarca criança com seus pais; sua casa e as ruas da Cidade Maravilhosa; a loja de chapéus, onde Carmen trabalhou; o estúdio de rádio; os estúdios de Hollywood e as telas de cinema; e o céu, onde ela foi cantar em 5 de agosto de 1955. Cada cenário traz ao fundo uma palavra composta com as letras do nome da cantora em formatos grandes. Por exemplo, a palavra MAR aparece no porto, e MÃE, na casa dos pais da cantora.

Ficha Técnica

Autoras do livro e adaptação teatral: Julia Romeu e Heloísa Seixas.

Direção, cenários e figurinos: Kleber Montanheiro.

Desenho de luz: Marisa Bentivegna.

Direção Musical: Ricardo Severo.

Visagismo: Anderson Bueno

Elenco: Laila Garin (Carmen Miranda), Daniela Cury, Gustavo Rezende, Luciana Ramanzini, Jonathas Joba, Júlia Sanches e Roma Oliveira.



Músicos: Maurício Maas, Betinho Sodré, Monique Salustiano e Wagner Passos.

Direção de produção: Maurício Inafre.

Produção: Uma Arte Produções Artísticas & Cia Da Revista.

Assessoria de imprensa: Pombo Correio.

Realização: SESI-SP.

Serviço:

Carmen, a Grande Pequena Notável, com direção de Kleber Montanheiro

Temporada: 26 de janeiro e 12 de fevereiro, às quintas, sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h

Teatro do SESI-SP - Avenida Paulista, 1313, Bela Vista

Ingressos: gratuitos. As reservas para as apresentações da semana são disponibilizadas pela plataforma MeuSESI (https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2220295®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fwww.sesisp.org.br%2Feventos?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1) todas as segundas-feiras, a partir das 8h.

Classificação: Livre. Recomendado para crianças a partir de 5 anos

Duração: 80 minutos

Capacidade: 456 lugares

Acessibilidade: Sala tem acessibilidade para pessoas com deficiências e mobilidade reduzida.