UP VOICE Vence Prêmio PRODU Awards 2020 Na Categoria Dublagem

Na quinta-feira, dia 19, o estúdio de dublagem UP VOICE recebeu a estatueta de melhor dublagem pelo filme 'Corpus Christi' no PRODU Awards 2020. O estúdio teve ao todo três projetos entre os finalistas, incluindo 'O Milagre na Cela 7' e 'Milagres de Amor'.

Em 'Corpus Christi' Daniel passa por uma transformação espiritual durante seu tempo em um centro de detenção juvenil. Ele quer ser padre, mas isso é impossível devido à sua ficha criminal. Quando é enviado para trabalhar em uma carpintaria em uma pequena cidade, ele se veste de padre e acidentalmente assume a paróquia local.

A UP VOICE afirma que essa foi uma dublagem muito aguardada por todo o público brasileiro, pois a versão legendada já havia sido lançada e o sucesso foi imenso em todo o território nacional. Com o objetivo de perfeição, após gravações remotas, demorou-se mais de 3 dias de QC (Controle de Qualidade) para que o produto final ficasse perfeito, já que o produtor não tinha o M&E completo (Música e Efeitos). O personagem principal é autista o que causou uma demora maior no tempo de dublagem, deixando-o assim impecável. Outra dificuldade em fazer essa dublagem é que todo o filme foi gravado remotamente e com elenco reduzido, já que nem todos os dubladores ainda tinham o Home Studio, sendo assim foram criados vários kits de gravação para que pudesse ser repassado entre os atores dubladores e estes poderem assim serem dirigidos por seus diretores remotamente. Este filme teve o maior sucesso de bilheteria na Turquia em 2019 e arrecadou mais de US$15 milhões de bilheteria, superando até mesmo o filme 'Avengers: Endgame' no país.

Para a equipe UP VOICE o grande desafio deste filme foi fazer um sotaque italiano em uma dublagem em português. A empresa contratou um diretor italiano para dirigir a dublagem ao lado de seu diretor artístico, e com isso conseguiram garantir que em nenhum momento perdessem a dublagem e o entendimento do português, e ainda conseguiram manter a sutileza da mistura de português e italiano, o que deu um charme incrível na dublagem, como são feitas nas novelas de época da TV GLOBO.

Em 2020, o PRODU Awards chegou à sua 4ª edição, o prêmio pertence ao grupo editorial PRODU, formado em Miami, na Flórida, e celebra o mercado de entretenimento da América Latina, formado por um júri de mais de 300 profissionais da área televisiva. Ao todo o Brasil recebeu nove indicações nesta edição.

UP VOICE é um estúdio brasileiro especializado em dublagem, legenda e pós-produção, em sete diferentes línguas: português, espanhol neutro, espanhol mexicano, inglês, italiano, russo e francês.

