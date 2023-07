Theatro Sao Pedro Opens Leos Janacek's THE CUNNING LITTLE VIXEN

After Kátia Kabanová (2018) and The Makropulos Affair (2019), The Cunning Little Vixen is the third title by Czech composer Leoš Janáček (1854-1928) that Santa Marcelina Cultura takes to the stage of Theatro São Pedro. The opera in three acts, with a libretto by the composer himself based on the novel Liška Bystrouška, by Rudolf Těsnohlídek (1882-1928), will be performed in the original language. The origin of the work is in a series of more than 200 drawings by the painter Stanislav Lolek (1973-1936), on which the writer Rudolf Tesnohlídek was based to write Liška Bystrouška (The Astute Little Fox), which came out as a book in 1921, but which was previously published between April and June 1920 (together with Lolek's illustrations), in the city newspaper of Brno Lidové Noviny. Musically, Little Vixen is still seen as Janácek's opera most influenced by the French composer Claude Debussy (1862-1918). The opera premiered in Brno on November 6, 1924.

Never staged in Brazil before, the opera has musical direction by Ira Levin, who commands the Orchestra of Theatro São Pedro, and scenic conception by André Heller-Lopes. The production features Carla Caramujo, Denise de Freitas and Vinicius Atique, among others, in the cast. The performances take place on the 21st, 23rd, 26th, 28th and 30th of July; 2nd, 4th and 6th of August. The recital on July 28, Friday, at 8 pm, will be broadcast live for free on the YouTube channel of Theatro São Pedro Click Here



photo by Hloisa Bortz

O Theatro São Pedro, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, estreia no mês de julho a montagem inédita da ópera A Raposinha Astuta, de Leoš Janáček. As récitas acontecem nos dias 21, 23, 26, 28 e 30 de julho; 2, 4 e 6 de agosto.

Depois de Kátia Kabanová (2018) e O Caso Makropoulos (2019), A Raposinha Astuta é o terceiro título do compositor tcheco Leoš Janáček (1854-1928) que a Santa Marcelina Cultura leva ao palco do Theatro São Pedro. A ópera em três atos, com libreto do próprio compositor a partir do romance Liška Bystrouška, de Rudolf Těsnohlídek (1882-1928), será encenada no idioma original. A origem da obra está em uma série de mais de 200 desenhos do pintor Stanislav Lolek (1973-1936), nos quais o escritor Rudolf Tesnohlídek baseou-se para escrever Liška Bystrouška (A Raposinha Astuta), que saiu em livro em 1921, mas que antes foi publicado entre abril e junho de 1920 (junto com as ilustrações de Lolek), no jornal da cidade de Brno Lidové Noviny. Musicalmente, a Raposinha é vista ainda como a ópera de Janácek mais influenciada pelo compositor francês Claude Debussy (1862-1918). A ópera estreou em Brno, em 6 de novembro de 1924.

photo by Hloisa Bortz



A montagem inédita do Theatro São Pedro tem direção musical de Ira Levin, concepção, encenação e figurino de André Heller-Lopes, dupla que também dirigiu as montagens de Kátia Kabanová (2018) e O Caso Makropoulos (2019). A cenografia é de Renato Theobaldo e a iluminação de Fábio Retti. Franklin Dávalos assina a coreografia, Anderson Bueno o visagismo, e Melissa Màia é a figurinista associada.

No elenco Carla Caramujo (Raposinha e raposinha jovem), Denise de Freitas (Raposo), Vinicius Atique (Guarda Florestal), Giovanni Tristacci (Professor/Mosquito), Gustavo Lassen, (Harasta, o caçador de aves) e Saulo Javan (Padre/Texugo), entre outros.



BILHETERIA

Os ingressos custam de R$ 100 (inteira) a R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos por meio do site: https://feverup.com/m/129003

TRANSMISSÃO AO VIVO

A récita de 28 de julho, sexta, às 20h, será transmitida ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro Click Here

photo by Hloisa Bortz

TEMPORADA LÍRICA | ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

A RAPOSINHA ASTUTA

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)

[ópera em três atos, com libreto do compositor a partir da novela Liška Bystrouška, de Rudolf Těsnohlídek]



ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Ira Levin, direção musical

André Heller-Lopes, concepção, encenação e figurinos

Renato Theobaldo, cenografia

Fábio Retti, iluminação

Franklin Dávalos, coreografia

Melissa Màia, figurinista associada

Anderson Bueno, visagismo

ELENCO

Carla Caramujo, Raposinha e raposinha jovem

Denise de Freitas, Raposo

Vinicius Atique, Guarda Florestal

Giovanni Tristacci, Professor/Mosquito

Gustavo Lassen, Harasta, o caçador de aves

Saulo Javan, Padre/Texugo

Janaína Lemos, Galinha Chocholka/Sapo

Nathália Serrano, Esposa do caçador Guarda florestal/Coruja

Amanda Camelo Grilo

Tatiane Reis, Gafanhoto

Elisa Braga, Sapo jovem

Larissa Guimarães, Cão Lapák

Thayana Roverso, Galo/Andorinha Jay

Luiza Girnos, Pica Pau

Isabella Luchi, Pepík, o neto do caçador

Barbara Blasques, Frantík, seu amigo

CORO

Elisa Furtado, soprano

Daniela Apolinário, soprano

Verônica Tavares, mezzo-soprano

Bruno Costa, contratenor

Willian Manoel, tenor

Eder Rodrigues, tenor

Rodrigo Morales, tenor

Felipe Panelli, baixo

Renan Messina, baixo

Athos Bueno, baixo

Bruno Vidigal, baixo

Récitas: 21, 23, 26, 28 e 30 de julho; 2, 4 e 6 de agosto

quartas e sextas às 20h, domingos às 17h



Ingressos: Plateia: R$ 100/ R$ 50 (meia)

1º Balcão: R$ 80/ R$ 40 (meia)

2º Balcão: R$ 60 / R$ 30 (meia)

https://feverup.com/m/129003



Duração: 1h40m (com intervalo)