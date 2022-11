The Beloved Charles Dickens' A CHRISTMAS CAROL Opens Musical Version in December

Musical A Christmas Carol, inspired by the English writer Charles Dickens' (1812-1870) beloved classic, premieres on December 10th at Teatro Santander. The Brazilian version has libretto by Daniela Cury, direction by Fernanda Chamma and musical direction by Catarina Marcato and Vinícius Loyola.

Starring in this new Brazilian show are 80 artists on stage, young talents and renowned names in musical theatre. Among the highlights of the cast are Miguel Falabella and Arizio Magalhães (who alternate in the lead role), Gustavo Daneluz, Vinicius de Loyola, Bruno Cavalcanti, Veridiana Toledo, Teteu Cabrera, Henrique Camargo and even the digital influencer Juju Teófilo, in her stage debut.

The show is known around the world in successful productions, TV specials, movies and cartoons.

With several translations into Portuguese, one being Um Conto de Natal, the book was written in less than a month originally to pay off debts, but has become one of the greatest Christmas classics of all time and one of Dickens' most celebrated works. The author described it as his "little Christmas book", and it was first published in 1843. The story became an instant hit, selling over six thousand copies in just one week.

O musical natalino A Christmas Carol, inspirado no clássico do escritor inglês Charles Dickens (1812-1870), estreia no dia 10 de dezembro, no Teatro Santander. A versão brasileira tem texto de Daniela Cury, direção de Fernanda Chamma e direção musical de Catarina Marcato e Vinícius Loyola.

Arizio Magalhães as Ebenezer Scrooge

photo by Adriano Doria

Participam desta nova montagem brasileira, entre 80 artistas em cena, jovens talentos e nomes consagrados do teatro musical. Entre os destaques do elenco, estão Miguel Falabella e Arizio Magalhães (que se alternam no papel principal), Gustavo Daneluz, Vinicius de Loyola, Bruno Cavalcanti, Veridiana Toledo, Teteu Cabrera, Henrique Camargo e até a influenciadora cearense Juju Teófilo, que marca sua estreia nos palcos.

O espetáculo é conhecido em todo o mundo em montagens bem-sucedidas, especiais para a TV, filmes, desenhos animados, e outros, servindo até de inspiração para personagens da Disney e de diversos clássicos como o Tio Patinhas.

"Eu me apaixonei por essa história quando li o livro e assisti ao musical há mais de 10 anos. Acredito que é o único espetáculo natalino que realmente fala de resgate de valores e isso me encantou, desde o primeiro instante da obra", revela a diretora Fernanda Chamma.

Amigos e parceiros de longa data, Fernanda e Miguel Falabella sempre sonharam em contar a história do velho avarento Scrooge juntos. "Esse ano conseguiremos, alternando com o querido e talentoso Arizio Magalhães. Será uma festa!", completa Falabella.

A trama acompanha Ebenezer Scrooge, um homem avarento e amargurado que abomina o Natal. Ele trabalha em um escritório em Londres com Bob Cratchit, um pobre - mas feliz - empregado, pai de quatro filhos - incluindo seu frágil Pequeno Tim, que tem problemas nas pernas.

Na véspera do Natal, Scrooge recebe a visita de seu ex-sócio, Jacob Marley, morto há sete anos naquele mesmo dia. Marley diz que o seu espírito não pode descansar em paz já que não foi bom nem generoso em vida, mas que o amigo ainda tem uma chance de se salvar. Para isso, ele receberá a visita de três espíritos naquela noite.

In the center Teteu Cabrera as Tiny Tim

photo by Adriano Doria

O primeiro fantasma a chegar é um ser com uma luz que emana da sua cabeça e um apagador de velas debaixo do braço à guisa de chapéu. Este é o Espírito dos Natais Passados, que leva Scrooge de volta no tempo e mostra a sua adolescência e o início da sua vida adulta, quando ele ainda amava essa data comemorativa. Triste com as lembranças, o protagonista enfia o chapéu na cabeça do espírito, ocultando a luz dele. A entidade, então, desaparece, deixando o velho sozinho em seu quarto.

O segundo espírito a dar as caras é o Natal do Presente, um gigante risonho com uma coroa de azedinho e uma tocha na mão. Ele mostra a Scrooge as celebrações do presente, incluindo a humilde comemoração natalícia dos Cratchit, que, apesar de pobre, é uma família muito feliz e unida. A tocha na mão do espírito tem a utilidade de dar um sabor especial à ceia daqueles que fossem "contemplados" com a sua luz. No fim da viagem, o espírito revela sob o seu manto duas crianças de caras terríveis, a Ignorância e a Miséria, e pede que os homens tenham cuidado com elas. Depois disso vai-se embora.

O terceiro espírito, o dos Natais Futuros, apresenta-se como uma figura alta, envolta num traje negro que oculta o seu rosto, deixando apenas uma mão aparente. O espírito não diz nada, mas aponta, e mostra a Scrooge a sua morte solitária, sem amigos.

Após a visita dos três espíritos, o velho amanhece como um outro homem. Passa a amar o espírito de Natal e a ser generoso com os que precisam - começa, inclusive, a ajudar o seu empregado Bob Cratchit, tornando-se um segundo pai para Pequeno Tim. Diz-se que ninguém celebrava o Natal com mais entusiasmo que ele. A Christmas Carol, é um espetáculo para toda família!

A encenação

Para contar essa bela história natalina, Fernanda Chamma revela que buscou como grande inspiração a estética e a caracterização de Londres de 1843, quando a trama foi escrita.

Gustavo Daneluz as Fred and

Arizio Magalhães as Ebenezer Scrooge

photo by Adriano Doria

"A minha direção é bem clássica. Nós resgatamos um estilo de Charles Dickens e de Londres para desenhar e movimentar a obra. Todas as marcações cênicas e os maravilhosos efeitos de 3D criados pela Protótipo Filmes seguem essa estética. Estamos usando um sistema de projeções de última geração, a partir da sobreposição de imagens em telas transparentes, e todos os efeitos visuais são criados virtualmente e sem uso de LED", antecipa a diretora.

Ela ainda conta que todos o figurino, os adereços e o cenário foram construídos artesanalmente para não perder essa caracterização londrina do século 19. Além disso, algumas canções da peça, que são clássicos natalinos, sobretudo aquelas que não servem para descrever a cena, são interpretadas em inglês.

"Junto com o clássico O Quebra Nozes, este é o espetáculo natalino mais assistido no mundo nesta época do ano. E o que nós queremos criar, um musical ótimo para toda a família e cheio de interação com a plateia. Queremos que a obra vire tradição todo mês de dezembro em São Paulo e em outras capitais", finaliza.

Ficha Técnica:

Texto: Daniela Cury

Direção Geral e Coreografias: Fernanda Chamma

Direção Musical: Catarina Marcato e Vinícius Loyola

Figurinos: Fernanda Chamma

Participação especial: Miguel Falabella como Ebenezer Scrooge nas sessões que serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de dezembro.

Ensaiador: Roberto Justino

Cenografia e Projeções: Richard Luiz - Protótipo Filmes

Visagismo: Edgar Cardoso

Desenho de luz: Tulio Pezzoni

Desenho de som: Guilherme Mark



Elenco:

Miguel Falabella e Arizio Magalhães como Ebenezer Scrooge

Gustavo Daneluz como Fred (sobrinho de Ebenezer Scrooge)

Vinicius de Loyola como Jacob Marley

Bruno Cavalcanti como Bob Cratchit

Veridiana Toledo como Fantasma do Passado

Teteu Cabrera como Tiny Tim

Henrique Camargo como Ebenezer Scrooge jovem

Juju Teófilo como Miranda Crachit



Fotos: Adriano Doria

Assessoria de imprensa: Pombo Correio

Produção: Marilia Toledo



Serviço:

A Christmas Carol

Curta temporada!

Dias 10, 11, 16, 17 e 18 /12/2022, Sextas-feiras, às 19h; Sábados e Domingos, às 18h;

Teatro Santander - Complexo JK Iguatemi - Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi

Ingressos:

Plateia vip - R$ 180,00

Plateia superior - R$ 150,00

Frisa plateia superior - R$ 120,00

Balcão - R$ 120,00

Frisa balcão - R$ 100, 00

Internet (com taxa de conveniência): https://bileto.sympla.com.br/event/78205?utm_source=symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_78205

Bilheteria física (sem taxa de conveniência):

Atendimento Presencial: Todos os dias 12h às 18h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação.

Autoatendimento: A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Duração: 70 minutos