Teatro Sergio Cardoso Presents CAVALLERIA RUSTICANA, One of ohe Most Staged Opera in the World

On June 30th and July 1st, Friday and Saturday, at 8:30 pm, Teatro Sérgio Cardoso presents the opera Cavalleria Rusticana, by composer Pietro Mascagni. The piece is the first presentation of the project “A Caminho do Interior”, a promotion of the Consulate General of Italy in São Paulo in partnership with the Instituto Italiano di Cultura San Paolo.

Cavalleria Rusticana, performed in a single act, is considered one of the main compositions of Italian operatic realism, known as verismo. The opera mixes revenge, betrayal and lies in a true love circle of members of a Sicilian town, who, gathered near a church, celebrate Easter.





Cavalleria Rusticana, by Pietro Mascagni

photo by Marcelo Ramalho

Nos dias 30 de junho e 1º de julho, sexta e sábado, às 20h30, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta a ópera Cavalleria Rusticana (Cavalheirismo rústico, em português), do compositor Pietro Mascagni. A peça é a primeira apresentação do projeto “A Caminho do Interior”, uma promoção do Consulado Geral da Itália em São Paulo em parceria com o Instituto Italiano di Cultura San Paolo. A ação tem apoio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e da organização social Amigos da Arte.



Cavalleria Rusticana, apresentada em um único ato, é considerada uma das principais composições do realismo operístico italiano, conhecido como verismo. A ópera mistura vingança, traição e mentira em uma verdadeira ciranda amorosa de membros de um povoado da Sicília, que reunido próximo de uma igreja, celebra a Páscoa.

“O Teatro Sérgio Cardoso reforça seu papel plural, na apresentação de linguagens diferentes que, apenas este ano, já reuniu peças com abordagem essencialmente inclusiva, shows musicais da cena artística nacional e regional, espetáculos da dança tradicional e contemporânea e agora recebe “Cavalleria Rusticana”, uma das óperas mais encenadas do mundo”, diz Glaucio Franca, diretor-geral da Amigos da Arte, gestora do teatro.

A apresentação conta com a Orquestra Sinfônica de Santo André, sob a regência do maestro Abel Rocha e com os solistas Lucrezia Venturiello (mezzo italiana) que divide o papel de Santuzza com a brasileira Marly Montoni. O elenco traz também Alan Faria (Turridu), Vinicius Atique (Alfio), Mayra Terzian (mamma Lucia) e Marcela Bueno (Lola) com a participação do Madrigal Vivace de Jundiaí sob a regência de Vasti Atique. A direção de cena é de André di Peroli.

A produção é da Associação Amigos da Ópera de Jacareí e Cia Ópera São Paulo com a direção geral e artística de Paulo Esper, contando também com parceria da Orquestra Sinfônica de Santo André e da Atique & Atique Produções Culturais.

Serviço:

Cavalleria Rusticana - Cia Ópera São Paulo



Localização: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno- R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01326-010

Datas: Dias 30 de junho e 1º de julho | Sexta e sábado, às 20h30

Ingressos: Gratuito | Sympla

Duração: 80 minutos (sem intervalo)

Classificação etária: 8 anos