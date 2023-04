Seen byy More than 500,000 People, Show DEIXA CLAREAR Celebrates Brazilian Singer Clara Nunes

Clara Nunes (1942 - 1983) was a Brazilian samba and MPB singer, considered one of the greatest of her generation. She was the first female singer in Brazil to sell over 100,000 copies of a record, with "Tristeza Pé No Chão" and her achievements in the samba genre earned her the title of "Queen of Samba".

Nunes was also a researcher of the rhythms and folklore of Brazilian popular music, and traveled several times to Africa to search for the roots of black music. Familiar with Afro-Brazilian dances and traditions, she converted to Candomblé in her later life. On April 2, 1983, she died at age 40 after suffering from anaphylaxis during a surgery to treat varicose veins. Even today she remains one of the most popular singers in Brazil.

The musical opens on April 14th at Teatro Safra, with a text by Marcia Zanelatto, musical direction by Alfredo Del Penho, and direction by Isaac Bernat. The musical stars Clara Santhana in the role of Clara Nunes.

Clara Santhana in the role of Clara Nunes

photo by Ariel Cavotti

2023 é um ano de efemérides para os fãs de Clara Nunes. Há 40 anos atrás, prematuramente, Clara nos deixava para brilhar em outra dimensão. A Portela, sua escola do coração, comemora 100 anos. E o espetáculo Deixa Clarear, Musical Sobre Clara Nunes completa 10 anos de circulação por todo o Brasil.

Com texto de Marcia Zanelatto e direção de Isaac Bernat, o musical é protagonizado pela atriz Clara Santhana no papel de Clara Nunes. A atriz também participa do desfile de centenário da Portela, saindo no chão, representando a mineira guerreira.

Clara Santhana as Clara Nunes

photo by Ariel Cavotti

Sob a direção musical de Alfredo Del Penho, o espetáculo mistura música e poesia na construção de um olhar sobre a cantora Clara Nunes e sua carreira que busca incentivar a juventude a valorizar a música brasileira e suas raízes genuínas. "Nossa ideia é apresentar o legado da cantora para as novas gerações", explica Clara Santhana, idealizadora do projeto e apaixonada pela obra da cantora mineira. Ela se apresenta acompanhada por um quarteto de violão, cavaco, percussão e sopros (flauta/ sax).

No repertório estão clássicos de grandes compositores como O Canto Das Três Raças (Paulo Cesar Pinheiro/ Mauro Duarte), Na Linha do Mar (Paulinho da Viola), Morena de Angola (Chico Buarque), Um Ser de Luz (João Nogueira/Paulo Cesar Pinheiro e Mauro Duarte), O Mar Serenou (Candeia), entre outras.

Clara Santhana as Clara Nunes

photo by Ariel Cavotti

DEIXA CLAREAR, MUSICAL SOBRE CLARA NUNES

Idealização e atuação - Clara Santhana

Texto - Marcia Zanelatto

Direção - Isaac Bernat

Direção Musical - Alfredo Del Penho

Músicos:

João Paulo Bittencourt (violão)

Gustavo Pereira (Cavaco/ percussão)

João Gabriel Gomes (flauta)

Michel Nascimento (percussão)

Temporada: dias 14, 15, 16 e 21, 22 e 23 de Abril de 2023

Sexta Feira: 21h | Sábado: 21h | Domingo: 20h

Gênero: musical

Duração: 70 min

Classificação: Livre

Ingressos: a partir de R$ 40

Compras online: Click Here

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 - Barra Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento:

Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) - R$ 30,00

Ficha técnica:

Direção de Movimento - Marcelle Sampaio

Assistência de Direção - Daniel Belmonte

Iluminação - Aurélio de Simoni

Figurino - Desirée Bastos

Cenário - Doris Rollemberg

Foto divulgação banner - Marcelo Rodolfo

Operação de Luz - Brisa Lima

Operação de Som - Fernando Capão

Direção de Palco e interferências de cena - Neila de Lucena

Direção de Produção - Sandro Rabello

Realização - Diga Sim! Produções