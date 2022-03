SECEC-RJ Launches Municipal Notice on Scene

Um novo edital para a cultura do Rio de Janeiro abre nesta sexta-feira (10). A SECEC-RJ vai apoiar 40 projetos diferentes do Edital Municipal em Cena, disponibilizando R$80 mil para cada um dos selecionados. O objetivo é garantir a democratização do acesso ao público, assim como novos espaços aos artistas fluminenses. Serão contemplados projetos de dança, música e canto coral que poderão se apresentar em diferentes espaços do TMRJ. O edital é apenas para pessoas jurídicas.

As inscrições acontecem de 10 de dezembro a 09 de fevereiro de 2022, através da plataforma Desenvolve Cultura.

"O Theatro Municipal é a joia da coroa fluminense e queremos que ela seja cada vez mais acessível não somente para o público, mas também para que mais artistas possam se apresentar nele. Será um privilégio poder acompanhar novidades e atrações culturais nos mais variados espaços do Theatro", afirmou Danielle Barros.

Já Clara Paulino, Presidente da Fundação Teatro Municipal, reforça o caráter de formação de plateia do edital: "Sabemos o quanto a Cultura Fluminense precisa de novos espaços para promover suas apresentações, então é um prazer poder disponibilizar diversos espaços do Theatro Municipal para incentivar a arte do nosso Estado".

Learn more at http://theatromunicipal.rj.gov.br/secec-rj-lanca-edital-municipal-em-cena/.