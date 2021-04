Rafael Oliveira é O Responsáveis Pelas Versões Musicais De Bullying, O Musical

Bullying, O Musical é uma história vibrante que pretende levar reflexão e humor a todos. O enredo traz os alunos do Colégio Epaminondas que tentam sobreviver ao último ano do ensino médio. Embalada por canções vibrantes, Bullying é um espetáculo de jovens para jovens. Assuntos relevantes como drogas, sexualidade e a escolha da carreira são abordados na trama, mostrando a importância da discussão.

Sucesso de 2019, Bullying, O Musical está de volta, o espetáculo de Allan Oliver é um oferecimento da Dagnus Produções. O musical retorna para nova temporada em novo formato, com novo elenco e nova equipe, trazendo texto e direção geral sob comando de Allan Oliver; Rafael Oliveira, do site Musical em Bom Português, assina as versões brasileiras do espetáculo; na direção musical estão Vânia Pajares e Claus Xavier, com apoio de Léo Cordoba; Adenis Vieira assina direção coreográfica; Lucas Colombo será o preparador de elenco e auxiliar de direção; Vinícius Perso assina a produção do musical ao lado de Catharina Viezzer e Evas Carretero será o cenógrafo.

Bullying, O Musical tem estreia prevista para maio deste ano no Teatro São Cristóvão e os ingressos já estão à venda pelo site Sympla.

Desde 1999, Rafael Oliveira trabalha com Teatro Musical. Já exerceu diversas funções como ator, diretor, coreógrafo e autor, mas foi como versionista que encontrou sua verdadeira paixão. Ele começou a fazer versões para a Escola de Teatro Musical de Brasília em 2007 e, em 2011 criou o site "Musical em Bom Português", como uma forma de disponibilizar seu trabalho para todos os amantes de Teatro Musical. Rafael atua como versionista nos canais Disney Channel, Disney XD e Disney Jr além de ser o responsável pelas versões de musicais como "Os Últimos Cinco Anos" e "Heathers".