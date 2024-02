Promising To Be An Exciting Theatrical Experience BARBA: A BRAZILIAN BODY PERCUSSION MUSICAL Opens in NY

Pregones/Puerto Rican Traveling Theater and R.Evolución Latina are pleased to announce performances of BARBA A Brazilian Body Percussion Musical under the direction of Luis Salgado music by Carlos Bauzys, written by Bauzys and Kim Bixler.

BARBA is a new Brazilian musical that explores the true story of Fernando Barba who discovers a gift for creating music using his own body as an instrument. A music virtuoso, Barba transformed people’s lives, founding the Brazilian body percussion ensemble Barbatuques. His dedication to teaching this innovative, accessible form of body music is threatened when he is given a medical diagnosis that puts his mission in jeopardy. What happens when the thing most precious to you is taken away?

This showcase production is the result of creative collaboration with selected participants from the 2024 Raúl Juliá Training Unit + Beyond Workshop Series class composed of professional and aspiring artists from New York City, Latin America, the Caribbean, and beyond! The creative team includes guest choreographers Valeria Cossu, and Matthew Steffens, Brazilian body percussionist Bauzys, and writer Bixler. Celebrate with a night of community, collaboration, and creativity as R.Evolución Latina explores BARBA and highlights the legacy of Fernando Barba.

Creative team (from left to right):

Valeria Cossu, Kim Bixler, Carlos Bauzys and Luis Salgado.

​​​​​​​photo by divulgação.

Barba é o resultado de uma colaboração criativa com participantes selecionados da Beyond Workshop Series 2024, que inclui artistas profissionais e aspirantes de Nova York, América Latina e Caribe. Com Valeria Cossu como diretora associada, Matthew Steffens como coreógrafo associado, direção musical e composições de Carlos Bauzys e co-roteirista/letrista Kim Bixler, Barba promete ser uma experiência teatral emocionante e comovente.

Fernando Barba himself.

photo by divulgação.

"A música é um elemento vital nesta produção. A percussão corporal nos permite contar a história de Fernando Barba de uma forma única e emocionante. É uma honra trabalhar com talentosos artistas latinos e celebrar a rica cultura musical do Brasil", comenta Luis Salgado.

O elenco de Barba conta com um conjunto diversificado e talentoso, predominan- temente composto por artistas latinxs. Entre eles estão artistas de destaque da Argentina, Colômbia, Espanha e outros países latino-americanos, cada um trazendo sua paixão e experiência para o projeto.

Barba sublinha a importância da educação artística e da preservação do patrimônio cultural na comunidade latina. Através de oficinas gratuitas oferecidas pela R.Evolución Latina, artistas latinxs têm a oportunidade de explorar e desenvolver suas habilidades enquanto se conectam com a história de Barba e seu impacto na música brasileira.

CREATIVES/CRIATIVOS:

Direction/Direção: Luis Salgado

Book/Libreto: Kim Bixler & Carlos Bauzys

Music/Música: Carlos Bauzys

Lyrics/Letras: Kim Bixler

Additional Music/ Músicas adicionais: Fernando Barba

Guest Cchoreographers/Coreógrafos Convidados: Valeria Cossu, and Matthew Steffens

For Pregones/PRTT Artistic Director/Direção Artística: Rosalba Rolón

SERVICE/SERVIÇO:

BARBA: A BRAZILIAN BODY PERCUSSION MUSICAL

Based on Barba’s autobiography/ Baseado na autobiografia de Barba:

Sound from the Start: A Body Percussion Story / A Vida Começava Lá: Uma História De Repercussão Corporal

by Fernando Barba and Renata Ferraz Torres

PORTUGUES:

Datas e horários:

Quinta-feira, 22 de fevereiro, às 19h30

Sexta-feira, 23 de fevereiro, às 19h30

Sábado, 24 de fevereiro, às 14h

Sábado, 24 de fevereiro, às 19h30

Domingo, 25 de fevereiro, às 14h



ENGLISH:

Dates and times:

Thursday, February 22 at 7:30pm

Friday, February 23 at 7:30pm

Saturday, February 24 at 2pm

Saturday, February 24 at 7:30pm

Sunday, February 25 at 2pm

Local/Location: Pregones Theatre, South Bronx (575 Walton Ave, Bronx, NY 10451).

Ingressos/Tickets $20: https://ci.ovationtix.com/36532/production/1190199

Site: https://barbamusical.com/