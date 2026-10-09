PERCY JACKSON – THE LIGHTNING THIEF: THE MUSICAL Makes Latin American Premiere in Brazil
by Claudio Erlichman. The production runs from October 10th through November 10th, at Teatro Liberdade.
São Paulo - Brazil — Percy Jackson – O Ladrão de Raios: O Musical (Percy Jackson – The Lightning Thief: The Musical) will make its Latin American premiere on October 10, 2026, at Teatro Liberdade in São Paulo. Produced by Lab Cultural, the Brazilian production will be staged in Portuguese and marks the first authorized production of the musical in Latin America. Based on Rick Riordan’s bestselling book series, the show follows Percy Jackson, a teenager who discovers he is a demigod, the son of Poseidon. Alongside his friends, Percy embarks on a dangerous quest to prevent a war among the Greek gods and save the world, discovering what it truly means to be a hero.
Adapted for the stage by Joe Tracz (Be More Chill), with a rock score by Rob Rokicki, the musical blends Greek mythology, humor, action, and emotion in a contemporary coming-of-age adventure. The show premiered off-Broadway in 2014 before making its Broadway debut in 2017, earning critical acclaim and a Drama Desk Award nomination. It reached London’s West End in 2024, while the Disney+ television adaptation has helped introduce the franchise to a new generation. Brazil, reportedly the series’ second-largest fan base worldwide, provides an enthusiastic audience for the musical’s arrival.
Lab Cultural describes the Brazilian production as the largest staging of The Lightning Thief ever mounted, featuring 18 performers, more than three tons of scenery, 60 costumes, and 15 wigs. Specially developed theatrical effects will include a live-operated animatronic centaur, original illusions created exclusively for the production, and a projection system with 60,000 lumens of visual power. “Few stories manage to unite the imagination of books, the emotion of screens, and the energy of the stage so powerfully,” says José Toro, CEO of Lab Cultural, adding that Percy Jackson’s journey inspires knowledge, imagination, and a sense of belonging while demonstrating art’s power to connect generations.
The Brazilian cast features João Lucas as Percy Jackson, Marianna Alexandre as Annabeth Chase, Fernando Caruso as Mr. D, and Caio Paduan as Poseidon. Directed by Daniel Salve, the production brings together rock music, mythological creatures, and spectacular stage effects in a story celebrating friendship, courage, self-discovery, and acceptance.
Com estreia marcada para 10 de outubro, no Teatro Liberdade, produção brasileira contará com 18 artistas em cena, um centauro animatrônico e efeitos visuais especialmente desenvolvidos. Segundo os produtores, será a maior montagem do musical já realizada.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://bileto.sympla.com.br/event/114114
O universo da mitologia grega chega aos palcos de São Paulo com Percy Jackson – O Ladrão de Raios: O Musical, que estreia no dia 10 de outubro de 2026, no Teatro Liberdade. Produzida pela Lab Cultural, a montagem inédita em português marcará a primeira produção autorizada do musical na América Latina, levando a aventura fantástica de grande popularidade a um novo público brasileiro em uma superprodução teatral. Baseado na série de livros best-seller de Rick Riordan, o musical acompanha Percy Jackson, um adolescente cuja vida sofre uma transformação inesperada quando ele descobre ser um semideus, filho de Poseidon, o deus grego dos mares. De repente, confrontado com poderes extraordinários que ainda não consegue controlar, um destino que não escolheu e uma série de monstros mitológicos determinados a persegui-lo, Percy precisa descobrir o que realmente significa ser um herói. Ao lado de seus amigos, ele embarca em uma perigosa missão para impedir uma guerra entre os deuses do Olimpo — e determinar o destino do mundo.
A adaptação para os palcos é assinada por Joe Tracz, roteirista de Be More Chill, e conta com uma energética trilha sonora de rock composta por Rob Rokicki. The Lightning Thief combina mitologia, humor, ação e emoção, trazendo uma abordagem teatral contemporânea ao universo ficcional de Riordan. Com narrativa dinâmica e linguagem musical moderna, o espetáculo também explora temas como amizade, coragem, autodescoberta e a importância de encontrar um lugar ao qual se possa pertencer. O musical estreou off-Broadway em 2014 e chegou à Broadway em 2017, onde recebeu elogios da crítica e conquistou uma indicação ao Drama Desk Award. Em 2024, a produção chegou ao West End londrino, ampliando ainda mais seu público internacional. A popularidade dos livros de Riordan e da adaptação televisiva lançada pelo Disney+ também contribuiu para apresentar as aventuras de Percy a uma nova geração de fãs. O Brasil, apontado como a segunda maior base de fãs da franquia no mundo, representa um público particularmente receptivo à chegada do musical.
A Lab Cultural prepara uma montagem ambiciosa, descrita pela própria produtora como a maior produção de The Lightning Thief já realizada. O espetáculo contará com 18 artistas em cena, mais de três toneladas de cenário, 60 figurinos e 15 perucas. Recursos tecnológicos desenvolvidos especialmente para a montagem ajudarão a recriar o universo fantástico dos livros, incluindo um centauro animatrônico operado ao vivo, efeitos de ilusionismo inéditos concebidos exclusivamente para a produção e um sistema de projeção com potência visual de 60 mil lúmens. “Poucas histórias conseguem unir de forma tão poderosa o imaginário dos livros, a emoção das telas e a energia do palco. Percy Jackson faz isso com verdade e sensibilidade — despertando o desejo por conhecimento, imaginação e pertencimento. Ver essa jornada chegar aos palcos brasileiros é celebrar o poder da arte de emocionar, formar e conectar gerações”, afirma José Toro, CEO da Lab Cultural. O elenco brasileiro reúne João Lucas no papel de Percy Jackson, Marianna Alexandre como Annabeth Chase, Fernando Caruso interpretando o Sr. D e Caio Paduan como Poseidon. Com direção-geral de Daniel Salve, a produção pretende transportar para o palco a dimensão e a energia da aventura original, em uma experiência teatral inteiramente em português e concebida para o público brasileiro.
Com sua combinação de rock, criaturas mitológicas, efeitos cênicos espetaculares e uma história de amadurecimento, Percy Jackson – O Ladrão de Raios: O Musical promete uma aventura tanto para os fãs de longa data dos livros de Riordan quanto para aqueles que estão descobrindo a franquia pela primeira vez. O espetáculo também apresenta uma narrativa sobre os desafios de crescer, aceitar as diferenças e reconhecer as qualidades que tornam cada pessoa única.
ELENCO
João Lucas - Percy Jackson
Marianna Alexandre - Annabeth
Thales Cesar - Grover
Fernando Caruso – Sr. D
Caio Paduan - Poseidon
Nicole Luz - Clarisse La Rue
Rodrigo Filgueiras - Luke Castellan
Analu Pimenta - Sally Jackson
Ana Leal - Swing
André Luiz Odin - Swing
Andy Cruz - Ensemble
Gigi Debei - Ensemble
Gui Figueiro - Ensemble
Maju Brunelli - Ensemble
Manuela Paiva - Ensemble
Maria Clara Rosis - Ensemble
Paulo Grossi - Walking Cover
Pedro Navarro - Ensemble
Roberto Justino - Ensemble
Rodrigo Garcia – Ensemble
INSTAGRAM OFICIAL DO MUSICAL: @percyjacksonmusicalbr
INSTAGRAM LAB CULTURAL: @lab.cultural
SITE OFICIAL: www.percyjacksonmusical.com.br
SERVIÇO
PERCY JACKSON – O LADRÃO DE RAIOS: O MUSICAL
Local: Teatro Liberdade
End. Rua São Joaquim n.º129 - Liberdade – São Paulo
Abertura da casa: 1h antes do início do evento
Data: a partir de 10 de outubro
Duração: 2 horas
Classificação: Livre
EQUIPE CRIATIVA
Direção Geral: Daniel Salve
Direção Musical: Rafael Marão
Direção de Movimento e Coreografias: Vivien Fortes e Lucas Lorenzato
Versão Brasileira: Victor Muhlethaler
Direção de Produção: José Lima Toro e Robert Lima
Realização: Lab Cultural
INGRESSOS
ONLINE
Site: https://bileto.sympla.com.br/event/114114
Valor: A partir de R$60 reais
FÍSICO
Bilheteria do Teatro Liberdade
Terça a Sábado - de 13h às 19h
Domingos e Feriados (apenas em dias de espetáculos de 13h até o início da apresentação)
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