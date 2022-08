Never Seen Before in Brazil, Theatro Sao Pedro Opens Weill & Brecht's THE THREEPENNY OPERA (A Opera dos Tres Vintens)

In September, Theatro São Pedro, managed by the social organization Santa Marcelina Cultura, will open The Threepenny Opera (Ópera dos Três Vinténs), by composer Kurt Weill (1900-1950), with a libretto by Bertolt Brecht (1898-1956). Opening on September 1st, the opera will run until the 11th. Tickets cost from R$80 to R$15.

The show has the scenic direction by Alexandre Dal Farra and the musical direction by Ira Levin, a duo who also directed the production of The Seven Deadly Sins, also by Weill and Brecht, which Theatro São Pedro presented in November 2021. Stephanie Fretin signs the scenography, Wagner Antonio the lighting, Awa Guimarães the costumes and Tiça Camargo the makeup.

The cast is formed by Rodrigo Esteves (Mac), Lina Mendes (Polly), Luisa Francesconi, (Jenny), Homero Velho (Peachum), Juliana Taino (Ms. Peachum), Johnny França (Tiger Brown), Manuela Freua (Lucy) and Mauro Wrona (Street Singer)

No mês de setembro o Theatro São Pedro, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura, estreia A Ópera dos Três Vinténs, do compositor Kurt Weill (1900-1950), com libreto do dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956). Com estreia no dia 1 de setembro, a ópera fica em cartaz até o 11. Os ingressos custam de R$ 80 (inteira) a R$ 15 (meia).

O espetáculo conta com a direção cênica de Alexandre Dal Farra e direção musical de Ira Levin, dupla que também dirigiu a montagem de Os Sete Pecados Capitais, de Weill e Brecht, que o Theatro São Pedro apresentou em novembro de 2021. Stephanie Fretin assina a cenografia, Wagner Antonio a iluminação, Awa Guimarães o figurino e Tiça Camargo a maquiagem.

Lina Mendes as Polly and Luisa Francesconi as Jenny

photo by Heloisa Bortz

O elenco é formado por Rodrigo Esteves (Mac), Lina Mendes (Polly), Luisa Francesconi, (Jenny), Homero Velho (Peachum), Juliana Taino (Ms. Peachum), Johnny França (Tiger Brown), Manuela Freua (Lucy) e Mauro Wrona (Street singer)

Em 1927, Bertolt Brecht propôs a Kurt Weill escrever a música para o libreto de a A Ópera dos Três Vinténs. Brecht baseou-se em uma tradução de Elisabeth Hauptmann, da Ópera do Mendigo, na qual John Gay havia feito um retrato satírico da classe dominante inglesa. O dramaturgo deslocou o eixo da peça original - uma sátira à aristocracia inglesa - para uma crítica à sociedade burguesa, tolerante à existência de um mundo marginalizado e corrupto.

Inspirados nos gêneros opereta e comédia musical, Brecht e Weill contaram a história de Mac e seu amor por Polly, a filha do inimigo Peachum. A ação começa no Soho, bairro pouco aristocrático da Inglaterra, na manhã em que o casal Peachum - "empresários" de um bando de pedintes que sonham em integrar a filha, Polly, na alta sociedade - descobrem que a filha está prestes a casar com Mac, o mais reputado salteador de Londres. Para impedir a desgraça da família, Peachum tenta mover as suas influências junto ao intendente da polícia, Tiger Brown, que, por sua vez, é o padrinho de casamento. A trama desenrola-se em uma teia de corrupção, sensualidade e ciúme até que, por intermédio de Jenny, uma prostituta que se envolveu com Mac no passado, a justiça acaba por capturar o vilão e condená-lo à morte. O amor entre este e Polly parece igualmente condenado até que em um desenlace inesperado, por intervenção da Rainha Vitória, Mac é salvo da forca.

Rodrigo Esteves as Mac and Luisa Francesconi as Jenny

photo by Heloisa Bortz

O diretor cênico Alexandre Dal Farra conta que para conceber o espetáculo partiu de dois pontos. "Um deles é entender que o motor desta obra, algo que fica sugerido no original, é o ressentimento, e a delegação da vingança. Por outro lado, é trazer à tona um movimento até certo ponto submerso no original, ou seja, de que a obra trata de um território de iminente eclosão de uma catástrofe. Tal catástrofe pode brotar de qualquer ponto, e está prestes a vir à tona. Assim como qualquer grande artista, Brecht, nessa obra, opera como um sismógrafo, que pressente no solo os terremotos que estão por vir", conta Dal Farra.

A Ópera dos Três Vinténs estreou em Berlim no dia 31 de agosto de 1928, duzentos anos depois da première da obra em que foi baseada: a Ópera do Mendigo (The Beggar's Opera), de John Gay, de 1728. O sucesso foi estrondoso, tanto na Alemanha como no exterior. Em um ano, foi levada ao palco 4 mil vezes, em 50 teatros. As canções se descolaram da peça musical, ganhando vida própria e o mundo.

Bilheteria

A bilheteria física do Theatro São Pedro encontra-se aberta e o horário de atendimento ao público é: de quinta a sábado, de 12h30 às 15h, e de 16h às 20h30. E também aos domingos, de 10h às 14h e de 15h às 18h.

Os Ingressos para os eventos presenciais também podem ser comprados pela bilheteria digital theatrosaopedro.byinti.com⠀⠀



SERVIÇO

A ÓPERA DOS TRÊS VINTÉNS

De Kurt Weill

Libreto de Bertolt Brecht

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Ira Levin direção musical

Alexandre Dal Farra direção cênica

Stephanie Fretin cenografia

Wagner Antonio iluminação

Awa Guimarães figurino

Tiça Camargo maquiagem

ELENCO

Rodrigo Esteves, barítono (Mac)

Lina Mendes, soprano (Polly)

Luisa Francesconi, mezzo-soprano (Jenny)

Homero Velho, barítono (Peachum)

Juliana Taino, mezzo soprano (Ms. Peachum)

Johnny França, barítono (Tiger Brown)

Manuela Freua, soprano (Lucy)

Mauro Wrona, tenor (Street singer)

Ensaio Geral Aberto: 31 de agosto, quarta às 19h

ENTRADA GRATUITA

Os ingressos estarão disponíveis 2h antes do início do espetáculo pela plataforma

https://theatrosaopedro.byinti.com

RÉCITAS: 1, 2, 3, 4, 8, 10 e 11 de setembro

quinta a sábado às 20h, domingo às 17h

INGRESSOS: R$ 80 (inteira) a R$ 15 (meia)

Plateia: R$ 80/ R$ 40 (meia)

1º Balcão: R$ 50/ R$ 25 (meia)

2º Balcão: R$ 30/R$ 15 (meia)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 16 anos