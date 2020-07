Instituto Lumiere Promove Workshop Online De 'Waitress'

As inscrições estão abertas para o curso com prática de montagem do sucesso da Broadway 'Waitress', que irá ocorrer em aulas online a partir de agosto.

O curso contará com aulas de canto, canto coral dança e interpretação, voltadas especialmente para a preparação para o musical, que será finalizado com uma apresentação online do espetáculo.

Para os interessados, ocorrerão audições para os seguintes personagens: Jena, Dr.Jim, Becky, Dawn, Earl, Ogie, Cal e Jozie, além de ensemble. Quem pode participar são homens e mulheres, a partir de 16 anos, com perfil ou não dos personagens.

As inscrições para as audições ocorrem pelo site institutolumiere.art.br, e tem como finalidade definir os participantes da montagem, e os personagens serão definidos no decorrer do curso. As audições serão no dia 03 de agosto.

Os encontros começam no dia 10 de agosto, e acontecerão às segundas e quartas, das 19h15 às 22h15.

Related Articles Shows View More Brazil Stories

More Hot Stories For You