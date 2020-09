Erin Borges é A Idealizadora Do Projeto 'Artistinha Solidário'

A atriz mirim Erin Borges, que já participou de espetáculos musicais, é idealizadora do projeto 'Artistinha Solidário', o qual possibilita o acesso à cultura e formação artística para crianças que vivem em situação de vulnerabilidade.

'Artistinha Solidário' é uma campanha de voluntariado educativo que reúne artistas mirins que querem apoiar o sonho de outras crianças de se tornarem artistas. Nesta época de pandemia os artistinhas do projeto compartilham arte, empatia, conhecimento e tempo por meio de inúmeras iniciativas de voluntariado digital realizadas diariamente ao vivo, nas redes sociais, através de lives de contação de histórias, campanhas contra o Covid 19, entrevistas com profissionais do meio, aulas abertas de dança e alongamento, declamação de cordel e shows de talentos, levando conteúdos alegres, descontraídos e educativos indicados para o público infanto-juvenil. Paralelamente, o 'Artistinha Solidario' levou o primeiro curso de ballet comunitário online para crianças da comunidade de Eldorado em Diadema em parceria com a Rede Cultural Beija-Flor.

O projeto nasceu em 2019 por iniciativa da atriz Erin Borges, e hoje já reúne mais de 50 famílias de artistas mirins e profissionais que compartilham o mesmo propósito: levar cultura e formação artística para crianças que vivem em condições de vulnerabilidade.

Além de idealizadora do projeto, Erin também colabora com quatro tipos de lives, sendo eles: 'Artistinha Fit', uma série de tutoriais de dança, onde Erin, acompanhada de Olivia Peralta, ensina coreografias conhecidas de filmes e espetáculos; '#SEMFILTRO', série de lives na qual entrevista artistas mirins, protagonistas da cena artística brasileira; 'Contando Histórias', que incentiva jovens à leitura, na qual, atualmente acompanhada de Ana Bezson e Rhaissa Bertalia a Erin leva o leitor no mundo da saga Harry Potter; e 'Cantastorie', uma contação de histórias para crianças, que atriz ítalo brasileira realiza em italiano.

Erin Borges é atriz e cantora. Já participou de espetáculos como 'Marias do Brasil', com direção de Fernanda Chamma, a montagem brasileira do sucesso da Broadway 'Escola do Rock', com direção de Mariano Detry e mais recentemente, 'Achados e Perdidos', com direção de Cininha de Paula e Gustavo Klein. Atualmente Erin se prepara para integrar o elenco da montagem musical de 'João e Maria', com direção de Fernanda Chamma e Daniela Stirbulov.

Para mais informações sobre o projeto siga o perfil no Instagram @artistinhasolidario ou envie um e-mail para artistinhasolidario@gmail.com

Shows View More Brazil Stories Related Articles

More Hot Stories For You