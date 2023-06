Celebrating 100 Years of Excitement DISNEY ON ICE Tours Brazil

Put your Mickey ears on and get ready for a worldwide celebration: "Disney On Ice 100 Years of Emotion" is coming to São Paulo on May 31st at Ginásio Ibirapuera. Produced by Feld Entertainment Inc., this production will inspire families to create memories that will last forever.

Mickey Mouse are now passing through São Paulo (May 31st to June 11th) and Rio de Janeiro (June 14th to 18th), telling stories of great Disney productions.

Mirabel and her entire family, from "Encanto", arrive in Brazil for 'Disney On Ice: 100 Years of Emotion'. Fans will also be able to enjoy stories from films such as "Moana", "Frozen" and "Toy Story".





Mickey Mouse e sua turma encerraram temporada dia 28 em Porto Alegre e passam agora por São Paulo (31 de maio a 11 de junho) e Rio de Janeiro (14 a 18 de junho), contando histórias de grandes produções da Disney. Ingressos em https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2245636®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fdisneyonice.uhuu.com%2F?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Mirabel e toda sua família, de “Encanto”, chegam ao Brasil para ‘Disney On Ice: 100 Anos de Emoção’. Os fãs também poderão curtir histórias de filmes como "Moana: Um mar de aventuras", "Frozen: Uma Aventura Congelante" e "Toy Story".

Coloque suas orelhas do Mickey e prepare-se para uma celebração mundial, pois o "Disney On Ice 100 Anos de Emoção" está chegando a São Paulo dia 31 de maio no Ginásio Ibirapuera. Produzido pela Feld Entertainment Inc., esta produção vai inspirar as famílias a criarem memórias que serão lembradas para sempre.

Mickey Mouse está acompanhado de Minnie Mouse, Pato Donald e Pateta em uma jornada para descobrir sua memória favorita de todos os tempos. Usando o "Mouse Pad" do Mickey, os apresentadores incentivam os fãs a participarem do show e ajudar a turma a se aventurar pelas histórias da Disney, compartilhando momentos memoráveis de suas histórias favoritas. Ao longo do caminho, as famílias vão viajar para uma vibrante cidade nas montanhas da Colômbia, onde vão conhecer Mirabel e sua extraordinária família, que moram em uma casita mágica em um lugar encantado chamado ENCANTO. Navegue com Moana enquanto ela exibe coragem para salvar sua ilha em uma aventura em alto-mar com o semideus Maui.

Viaje para o mundo gelado de Arendelle, onde as irmãs Anna e Elsa descobrem que o amor verdadeiro é a magia mais poderosa de todas, e experimente a mágica inexplicável de Fantasia, enquanto um aprendiz de feiticeiro faz vassouras ganharem vida. Viva a sua história ao lado das Princesas da Disney enquanto elas usam perseverança, determinação e trabalho para inspirar Mickey e crianças ao redor do mundo a compartilharem suas memórias favoritas da Disney. Continue nadando com Dory, Nemo, Marlin e o novo amigo Hank de Procurando Dory, e celebre a verdadeira amizade com Buzz Lightyear, Woody e a turma de Toy Story.

SERVIÇO:

DISNEY ON ICE 100 ANOS DE EMOÇÃO

São Paulo

ONDE: GINÁSIO IBIRAPUERA

QUANDO: 31 DE MAIO A 11 DE JUNHO

INGRESSOS: Click Here

Confira sessões abertas (extras em vermelho):

31/05/2023, quarta-feira, às 19h30

01/06/2023, quinta-feira, às 19h30

02/06/2023, sexta-feira, às 15h30

02/06/2023, sexta-feira, às 19h30

03/06/2023, sábado, às 11h

03/06/2023, sábado, às 19h

04/06/2023, domingo, às 11h

04/06/2023, domingo, às 15h

04/06/2023, domingo, às 19h

06/06/2023, terça-feira, às 19h30

07/06/2023, quarta-feira, às 19h30

08/06/2023, quinta-feira, às 11h

08/06/2023, quinta-feira, às 15h

08/06/2023, quinta-feira, às 19h

09/06/2023, sexta-feira, às 19h30

10/06/2023, sábado, às 11h

10/06/2023, sábado, às 15h

10/06/2023, sábado, às 19h

11/06/2023, domingo, às 11h

11/06/2023, domingo, às 15h

11/06/2023, domingo, às 19h

Rio de Janeiro

ONDE: JEUNESSE ARENA

QUANDO: 14 A 18 DE JUNHO

INGRESSOS: Click Here

Confira sessões abertas (extras em vermelho):

14/06/2023, quarta-feira, às 19h30

15/06/2023, quinta-feira, às 19h30

16/06/2023, sexta-feira, às 15h30

16/06/2023, sexta-feira, às 19h30

17/06/2023, sábado, às 11h

17/06/2023, sábado, às 15h

17/06/2023, sábado, às 19h

18/06/2023, domingo, às 11h

18/06/2023, domingo, às 15h

18/06/2023, domingo, às 19h