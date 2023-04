Celebrating 10 Years of the Success of Movie FROZEN, an IN CONCERT Show will Bring a Big Orchestra and Famous Names of Musical Theater

Frozen in Concert offers the public an immersion in a modern and technological show, with special effects and a plot that will delight the whole family. In the cast, names like Letícia Soares, Giulia Nadruz, Henrique Moretzsohn, Jow Black, João Felipe Saldanha and renowned artists of Musical Theater.

This In Concert, created from the famous Disney animation, brings to fans and the general public the strength and magic that a live performance produces. A large symphony orchestra, unusual space, amazing lighting and special effects will create a memorable musical experience for the whole family.

The orchestra, made up of 67 musicians, is conducted by conductor Natalia Larangeira and is accompanied by 20 actors and singers performing live. Attendees will have a unique opportunity to watch the performance of this classic, which has already enchanted audiences for a decade, in a grand manner never seen before in Brazil. The show is directed by Ulysses Cruz.

Tickets for the public are available at www.frozeninconcert.com.br. The presentations take place between 13 and 23/4, at Parque Villa-Lobos (SP).

Giulia Nadruz as Anna and Leticia Soares as Elsa

photo by Caio Gallucci

Entre os dias 13 e 23 de abril de 2023, o público está convidado para uma aventura congelante em São Paulo.

Trata-se de Frozen In Concert, espetáculo realizado em uma grande tenda montada no Parque Villa-Lobos, que traz a exibição do filme 'FROZEN - UMA AVENTURA CONGELANTE' do Walt Disney Animation Studios em uma tela gigantesca, com música ao vivo e efeitos especiais.

João Felipe Saldanha as Kristoff

photo by Autoretrato

Este In Concert, criado a partir da famosa animação da Disney traz para fãs e público em geral a força e a magia que uma apresentação ao vivo produz. Uma grande orquestra sinfônica, um espaço inusitado, luz e efeitos especiais surpreendentes criarão uma experiência musical memorável para toda a família.

A orquestra, composta por 67 músicos, tem regência da maestrina Natalia Larangeira e vem acompanhada de 20 atores e cantores interpretando tudo ao vivo. Os presentes terão uma oportunidade única de assistir à execução desse clássico, que já encanta o público por uma década, de uma maneira grandiosa jamais vista no Brasil. O espetáculo tem direção artística de Ulysses Cruz.

"A Disney é pura emoção e é isso que temos que perseguir. Não só a emoção do coração enternecido, como também a emoção da realização, da exaltação dos valores humanos, do amor ao próximo e da lealdade. O que deve estar por trás de tudo que nossa trupe e solistas vierem a fazer, é a busca da emoção mais pura no coração da plateia", comenta Ulysses Cruz, Diretor Artístico.

Jow Black as OLAF

photo by Divulgação

CONFIRA ABAIXO QUEM SÃO OS ARTISTAS ESCALADOS PARA A PRODUÇÃO:

Interpretando as canções da Elsa: Leticia Soares

Interpretando as canções da Anna: Giulia Nadruz

Interpretando as canções do OLAF: Jow Black

Interpretando as canções da Hans: Henrique Moretzsohn

Interpretando as canções da Kristoff: João Felipe Saldanha

Trupe:

Luci Salutes

Vanessa Mello

Anna Preto

Andreza Meddeiros

Amanda Souza

Nay Fernandes

Bel Lima

Tiss Garcia

Debora Polistchuck

Renato Bellini

Daniel Caldini

Eduardo Leão

Lucas Nunes

Luan Carvalho

Nathan Leitão

Henrique Moretzsohn as Hans

photo by Divulgação

FICHA TÉCNICA:

Diretor Artístico - Ulysses Cruz

Diretora Assistente e Movimentação Cênica - Bárbara Guerra

Diretor Musical - Jorge de Godoy

Diretora Orquestral e Regente - Natalia Larangeira

Designer de som - Tocko Michelazzo

Iluminador - Helder Pertinhes

Figurinista - Theodoro Cochrane

Visagista - Dicko Lorenzo

Cenógrafo - Zezinho e Turíbio Santos

Produção Geral - Julio Figueiredo e Bárbara Guerra

SERVIÇO:

FROZEN IN CONCERT

De 13 a 23 de abril de 2023

Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05317-020)

Estacionamento e embarque/desembarque Bolsão B - Av. Queiroz Filho, 1.315- Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05317-020

SESSÕES:

Quarta e Quinta às 15h

Sexta-feira às 20h

Sábado às 11h, 15h e 19h

Domingo às 11h e 15h

Obs.:Todas as sessões terão audiodescrição e libras.

Ingressos e Informações: www.frozeninconcert.com.br

Ingressos: De R$ 37, 50 (meia-entrada)* a R$ 300,00 (inteira)

Capacidade: 2.008 pessoas*

Classificação: Livre

Duração: 2 horas, com intervalo de 20 minutos.

*PNE e assentos para pessoas com mobilidade reduzida podem ser comprados normalmente pelo site