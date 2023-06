Based on a Short Story by Machado De Assis, Opera O MACHETE Opens at Theatro Sao Pedro

Theatro São Pedro, presents in June the world premiere of the opera O Machete, by the Brazilian composer Andté Mehmari (1977-).

Inspired by a homonymous short story by Machado de Assis (1839-1908), originally published in 1878, the libretto portrays Inácio Ramos, an amateur cello player, who only composes and plays at specific moments in his life, such as the death of his mother and special occasions with his wife and son. Until, at a certain point, he meets Barbosa, a law student who plays the machete (a Portuguese instrument larger than the cavaquinho and smaller than the viola).

With recitals free of charge on the 22nd, 23rd, 24th and 25th of June, the show is directed and conducted by Maíra Ferreira, who heads the Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, scenic direction by Julianna Santos, scenography by Giorgia Massetani, lighting by Kuka Batista , costumes by Juliana Bertolini and visagism by Tiça Camargo. The production also features a cast made up of the Theatro São Pedro Opera Academy, in addition to guest singers and the participation of cellist Rafael Cesário.





photo by Hloisa Bortz

Ópera baseada em texto de Machado de Assis estreia no dia 22 de junho. A montagem da Academia de Ópera e da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro conta com direção musical de Maíra Ferreira e direção cênica de Julianna Santos.

O Theatro São Pedro, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, apresenta no mês de junho a estreia mundial da ópera O Machete, do compositor brasileiro Andté Mehmari (1977-).

Inspirada em um conto homônimo de Machado de Assis (1839- 1908), publicado originalmente em 1878, a história retrata Inácio Ramos, um tocador amador de violoncelo, que só compõe e toca em momentos específicos de sua vida, como morte de sua mãe e ocasiões especiais com sua esposa e filho. Até que, em certo momento, ele conhece Barbosa um estudante de direito que toca o machete (instrumento de origem portuguesa maior que o cavaquinho e menor que a viola).

photo by Hloisa Bortz

“O conto do Machado de Assis é muito musical. Ele era um gênio em traduzir na literatura o momento artístico e social do Brasil naquele momento, naquela virada de século, do 19 para o 20, no Rio de Janeiro. E, é claro que estava atento ao que acontecia também na música. Machado de Assis traça uma narrativa em torno do Inácio, um violoncelista, que tem sua vida marcada pela passagem de um tocador de machete. Esse cruzamento de informações musicais, do sublime e lírico europeu do violoncelo ao popular e pujante do machete se reflete na música de compositores como Ernesto Nazareh, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, entre outros tantos criadores”, explica o compositor André Mehmari. E completa: “o conto é musicável na sua própria natureza. Todos os personagens, para mim, exalam música o tempo todo. Então, foi um processo de composição muito natural e fluido, porque o texto me nutriu de muitas ideias a serem traduzidas em música”.

Com récitas nos dias 22, 23, 24 e 25 de junho, o espetáculo tem direção musical e regência de Maíra Ferreira, que comanda a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, direção cênica de Julianna Santos, cenografia de Giorgia Massetani, iluminação de Kuka Batista, figurinos de Juliana Bertolini e visagismo de Tiça Camargo. A montagem traz ainda um elenco formado pela Academia de Ópera do Theatro São Pedro, além de cantoras e cantores convidados e da participação do violoncelista Rafael Cesário.

“Eu busco transmitir a complexidade da criação “machadiana”, que não é moralista, não procura favorecer um viés em detrimento de outro, não busca que se tire conclusões óbvias. Na verdade, Machado de Assis abre a pergunta que ele fez em 1878 com esse conto para os dias de hoje, para 2023. E são poucos gênios que tem essa capacidade de permanecerem tão atuais”, afirma André Mehmari.

A montagem de O Marchete é fruto de uma parceria entre a Santa Marcelina Cultura, o Projeto Ópera e o Sistema Nacional de Orquestras Sociais - Sinos. Esses projetos fazem parte do Programa Arte de Toda Gente, uma iniciativa conjunta da Fundação Nacional de Artes - Funarte e da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, por meio de sua Escola de Música.

Para democratizar o acesso e promover a formação de público, as récitas têm entrada gratuita.

photo by Hloisa Bortz

TEMPORADA LÍICA 2023 | THEATRO SÃO PEDRO

O MACHETE

DE ANDRE MEHMARI (1977-)

ACADEMIA DE ÓPERA DO THEATRO SÃO PEDRO

ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO

Maíra Ferreira, direção musical

Julianna Santos, direção cênica

André Mehmari, concepção musical, cravo e rabeca

Giorgia Massetani, cenografia

Kuka Batista, iluminação

Juliana Bertolini, figurino

Tiça Camargo, visagismo

Elenco

Wagner Platero, (Inácio) - dias 23 e 25/06

Willian Manoel, (Inácio) - dias 22 e 24/06

Alessandra Carvalho, (Carlota) - dias 22 e 24/06

Alessandra Wingter, (Carlota) - dias 23 e 25/06

Robert Willian, (Barbosa) - - dias 22 e 24/06

Marcela Bueno, (Mãe) - - dias 22 e 24/06

Maria Thereza, (Mãe) - dias 23 e 25/06

Isabelle Dumalakas, Débora Neves e David Medrado - (Amigos)

Ádamo, (Amaral/Pai)*

Gustavo Lassen, (Professor)*

Juliana Taino, (Preta)*

*solistas convidados



Rafael Cesário, violoncelo

Récitas: 22, 23, 24 e 25 de junho, quinta a sábado às 20h,

domingo às 17h

ENTRADA FRANCA

Classificação indicativa: livre

Duração: 60 minutos