BWW Review: Great Success on Stage O MEU SANGUE FERVE POR VOCE (My Blood Boils For You) Wins Free Virtual Season

A great success for more than 10 years, with praise from critics and the public, attended by more than 200 thousand people, the musical comedy O Meu Sangue Ferve Por Você - Nas Telas ('My Blood Boils for You') runs a virtual season from February 26 to March 21. The play pays homage to the Gênero Brega (tacky style), bringing to the scene the story of a troubled loving quadrilateral from corny classics by Sidney Magal, Reginaldo Rossi, Fábio Junior, Gretchen, Rosana, among other icons of Brazilian popular music. There will also be lives with the actors, workshop on cultural projects and humor masterclass.

Grande sucesso há mais de 10 anos, a comédia musical O Meu Sangue Ferve por Você faz temporada virtual de 26 de fevereiro a 21 de março. A peça faz homenagem ao gênero brega, levando à cena a história de um conturbado quadrilátero amoroso a partir dos clássicos bregas de Sidney Magal, Reginaldo Rossi, Fábio Junior, Gretchen, Rosana, entre outros ícones da música popular brasileira. Haverá também lives com os atores, oficina sobre projetos culturais e masterclass de humor.

From right to left:

Ana Baird (Sandra Rosa Madalena), Pedro Henrique Lopes (Elivandro), Victor Maia (Fernando Sidnelson) and Cristiana Pompeo (Creuza Paula)

Embalado por clássicos do cancioneiro brega, como "Alma Gêmea", "Sandra Rosa Madalena", "Garçom", "Escrito nas Estrelas", "Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto De Você" e "Evidências", o espirituoso espetáculo O Meu Sangue Ferve Por Você volta ao cartaz, agora em temporada online, de 26 de fevereiro a 21 de março, com sessões gratuitas de sexta a domingo, às 20h.

Sucesso de público e crítica há mais de 10 anos, o musical estava em cartaz em março do ano passado e teve sua temporada interrompida devido à pandemia. Com roteiro de Pedro Henrique Lopes, direção de Diego Morais e direção musical de Tony Lucchesi, a comédia lotou os teatros por onde passou, ao contar a história de um quadrilátero amoroso que vive intensamente as alegrias e as dores do amor. Nas apresentações atuais, será exibida uma gravação do espetáculo feita no teatro, com opção de assistir também com audiodescrição e intérprete de libras. A nova temporada contará com lives com os atores, oficina sobre criação de projetos culturais e masterclass de humor.

Ana Baird (Sandra Rosa Madalena) and

Victor Maia (Fernando Sidnelson)

Em cena, os atores Ana Baird, Cristiana Pompeo, Pedro Henrique Lopes e Victor Maia dão vida a quatro personagens: a mocinha virgem, o canalha, a mulher da vida e o bom moço rejeitado, que cantam as alegrias e dores de viver um amor intensamente. Com o espírito das grandes chanchadas, a trama acompanha a inocente Creuza Paula e o cafajeste Elivandro, que vivem uma relação tranquila até a chegada do ex-namorado da moça, Fernando Sidnelson, que vai se meter na vida do casal. A amante de Elivandro, Sandra Rosa Madalena, completa o quarteto que vai passar por momentos românticos, desentendimentos e reconciliações. Uma mistura que faz o público torcer pelo canalha, ter raiva da mocinha e chorar de rir do início ao fim.

O repertório foi atualizado pelo autor Pedro Henrique Lopes e pelo diretor Diego Morais, que incluíram outras canções consagradas de décadas passadas e músicas mais atuais. "A gente tentava brincar só com as músicas do passado, mas as pessoas não se cansam de sofrer por amor e cantar sobre isso, então tivemos que atualizar o roteiro. E tem coisa mais brega e mais atual que dor de cotovelo?", questiona Pedro.

A temporada contará também com duas "liIves" com o elenco nas redes sociais do espetáculo, lembrando casos irreverentes dos 10 anos de história com o espetáculo; a Masterclass "A atriz e o humor", com Ana Baird, que terá duração de 2 horas (80 vagas); e a Oficina de Criação de Projetos Culturais, com Pedro Henrique Lopes, com duração de 6 horas, em 2 dias (40 vagas).

Ficha técnica:

Victor Maia (as Fernando Sidnelson)

Texto: Pedro Henrique Lopes

Narrações: Cristiana Pompeo

Direção: Diego Morais

Direção Musical: Tony Lucchesi

Elenco: Ana Baird (Sandra Rosa Madalena), Cristiana Pompeo (Creuza Paula), Pedro Henrique Lopes (Elivandro) e Victor Maia (Fernando Sidnelson).

Design de Luz: Pedro Henrique Lopes e Lúcio Bragança Junior

Design de Som: Leonardo Carneiro e Bernardo Nadal

Cenário: Clivia Cohen

Figurinos: Clivia Cohen, Ana Baird e Cristiana Pompeo

Assessoria de Imprensa: Rachel Almeida (Racca Comunicação)

Produção e Realização: ENTRE Entretenimento

Patrocínio: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.

From right to left:

Pedro Henrique Lopes (Elivandro), Cristiana Pompeo (Creuza Paula) and Victor Maia (Fernando Sidnelson)

Serviço:

O Meu Sangue Ferve por Você - Nas Telas

Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março

Dias e horários: Sexta a domingo, às 20h

Ingressos: gratuitos, com retirada pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/omeusangueferveporvoce

Duração: 75 minutos

Classificação: Livre



Lives: dias 25/02 e 18/03, às 20h no Instagram @omeusangueferveporvocee



Masterclass: "A atriz e o humor", com Ana Baird (80 vagas): dia 28/03, 15h às 17h. Inscrições pelo link www.omeusangueferveporvoce.com.br



Oficina: Criação de Projetos Culturais, com Pedro Henrique Lopes (40 vagas): dias 23 e 25 de março, às 18h. Inscrições pelo link www.omeusangueferveporvoce.com.br