BWW Review: Discussing On Homophobia and Racism MADAME SATA Â– UM MUSICAL BRASILEIRO (Madame Satan - A Brazilian Musical) Opens in Sao Paulo.

Putting togrther poetry and a reflection on the struggle of the ignored by society, the show of Group of Ten, with direction by João das Neves (In Memoriam) and Rodrigo Jerônimo, , MADAME SATA - UM MUSICAL BRASILEIRO (Madame Satan - A Brazilian Musical), performs season from July 12 to September 8, 2019, at Teatro Jaraguá. The dramaturgy is signed by Rodrigo Jerônimo and Marcos Fábio de Faria.

Unindo poesia e uma reflexão sobre a luta de invisíveis, espetáculo dos mineiros Grupo dos Dez com direção de João das Neves (In Memoriam) e Rodrigo Jerônimo, Madame Satã - Um Musical Brasileiro, faz temporada de 12 de julho a 8 de setembro de 2019 , no Teatro Jaraguá. A dramaturgia é assinada por Rodrigo Jerônimo e Marcos Fábio de Faria.

photo by Guto Muniz/Divulgação

Em Madame Satã, o grupo se vale da biografia de um dos mais peculiares personagens brasileiros para dialogar com questões que permeiam a homofobia, o racismo e a homoafetividade. Com trilha sonora inédita, o espetáculo é entrecortado por textos ora poéticos, ora combativos, e traz à tona não apenas a biografia de Satã, mas dá visibilidade às pessoas invisíveis da sociedade que não se enquadraram na heteronormatividade vigente.

A trama apresenta o mundo que rodeia uma das mais peculiares figuras brasileiras, aquele: Madame Satã, uma personagem escolhida para falar de um universo invisível: a prostituição, a pobreza, o racismo, a homofobia e toda a violência de uma sociedade calada frente ao preconceito e à intolerância.

Scene: Madame Satã

photo by Andrea Possamai

A montagem traz Madame Satã antes mesmo de receber este nome. João Francisco dos Santos, foi um dos 18 filhos de uma família pobre. Trocado por uma égua, tornou-se, a duras penas, uma figura mitológica da Lapa carioca, sendo preto, pobre e homossexual, tudo isso no início do século XX. Analfabeto de pai e mãe, como ele costumava dizer, o artista é símbolo da incorporação de elementos da cultura ocidental europeia à malandragem carioca, com claras referências às manifestações africanas.

Com preparação corporal orientada pelo bailarino e ator Benjamin Abras, a corporeidade das danças afro-brasileiras sutilmente torna-se parte do trabalho, tendo como método principal o treinamento para a capoeira angola, o samba de roda, a dança dos orixás e a dança contemporânea. Dos terreiros de candomblé e das rodas de capoeira, deslocam-se os movimentos de origem afro brasileiros de seus locais originários para o palco, dando a eles significados diversos.

Katia Aracelle as Madame Satã

photo by Andrea Possamai

O espetáculo tem direção musical de Bia Nogueira, que conduziu um processo de experimentações sonoras e improvisações de melodias, com bases criadas por instrumentos musicais (harmônicos e percussivos), assim como a elaboração de letras que contribuam efetivamente para a dramaturgia. Neste processo, foi construída a trilha sonora inédita, criada pelos atores do espetáculo.

Esta temporada traz alguns artistas paulistas no elenco. A montagem dá continuidade à pesquisa de linguagem do coletivo, desenvolvida desde 2008 sobre os musicais brasileiros, investigando como a ancestralidade e a corporeidade negras podem contribuir para os espetáculos musicais tipicamente brasileiros.

Scene: Madame Satã

photo by Andrea Possamai

MADAME SATÃ - UM MUSICAL BRASILEIRO

Teatro Jaraguá - Rua Martins Fontes, 71 - Consolação/São Paulo/SP).

Telefone (11) 3255 4380.

Temporada: De 12 de julho a 8 de setembro de 2019. Sextas e sábados, às 21 horas, e domingos, às 19 horas.

Classificação indicativa: 16 anos.

Capacidade: 274 lugares.

Duração: 80 Minutos.

Ingressos - R$60,00 Inteira e R$30,00 Meia.

Acesso para pessoas com deficiência.

Vendas Online: https://www.sympla.com.br/madame-sata---espetaculo-musical-brasileiro__565869

Ficha Técnica:

Direção Geral: João das Neves e Rodrigo Jerônimo.

Elenco: Allysson Salvador, Bia Nogueira, Gabriel Coupe, Jhulia Santos, Kátia Aracelle, Rodrigo Negão, Telma Dias e convidados.

Direção Musical: Bia Nogueira.

Dramaturgia: Marcos Fábio de Faria e Rodrigo Jerônimo.

Supervisão da dramaturgia: João das Neves.

Arranjo Musical: Alysson Salvador. Canções inéditas compostas pelo elenco.

Preparação Rítmica: Daniel Guedes.

Preparação Corporal: Benjamin Abras.

Iluminação: João das Neves.

Coordenação Técnica: Ítalo Tadeu.

Cabelo e maquiagem: Xisto Lopes.

Cenário e figurino: Cicero Miranda e Débora Alves.

Assistente de cenário e figurino: João Paulo Sousa e Rodrigo Ianni.

Confecção de sapatos: Helênio Lima.

Equipe de apoio figurino: Ana Maria Faleiro e Zilanda Barroso.

Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes.





