BWW Review: David Bowie's LAZARUS Opens a New Theater in Sao Paulo

São Paulo's artistic scene gets a new stage this week. Initiative of businessman Fernando Tchalian, the Unimed Theater comes with the promise of becoming a space of excellence for culture in the city. Located in one of the most central points of São Paulo, on the corner of Rua Augusta and Alameda Santos, just one block from Paulista Avenue, the architectural project bears the signature of architect Isay Weinfeld. Producers Monique Gardenberg and Jeffrey Neale are responsible for curating the show, which opens August 22 with David Bowie's Lazarus, directed by Felipe Hirsch.

A cena artística paulistana ganha nesta semana um novo palco. Iniciativa do empresário Fernando Tchalian, o Teatro Unimed surge com a promessa de se tornar um espaço de excelência para a cultura na cidade. Localizado em um dos pontos mais centrais de São Paulo, na esquina da Rua Augusta com a Alameda Santos, a apenas uma quadra da Avenida Paulista, o projeto arquitetônico traz a assinatura do arquiteto Isay Weinfeld. Os produtores Monique Gardenberg e Jeffrey Neale respondem pela curadoria da programação, que abre no dia 22 de agosto com o musical Lazarus, de David Bowie, dirigido por Felipe Hirsch.

Todo revestido em madeira, com 249 lugares distribuídos entre plateias inferior e superior, palco de 100 metros quadrados, boca de cena com 12 metros de largura e um pequeno fosso para acomodar músicos, o teatro, o primeiro a sair da prancheta de Isay, ocupa o primeiro andar do sofisticado edifício projetado pelo arquiteto, o Santos Augusta, empreendimento da Desenvolvedora REUD que reúne escritórios, o café Perseu e o restaurante Casimiro.

Está ainda prevista no local a inauguração, até o fim do ano, de um pequeno take away café no lado voltado para a Rua Augusta - projeto de Paulo Mendes da Rocha, único brasileiro, além de Oscar Niemeyer, a ter vencido o Prêmio Pritzker, o Oscar da Arquitetura.

"Trabalhar na construção e viabilização de lugares que possam se tornar parte da história de São Paulo é o que me faz seguir em frente. É a materialização do conceito de que quando se acrescenta significado a um espaço, ele se transforma em um lugar", define Tchalian, CEO da REUD.

A aquisição pela Unimed do naming rights (o direito de dar nome ao estabelecimento) vai garantir financeiramente a diversidade e qualidade das atrações do espaço nos próximos anos e faz parte da estratégia de reposicionamento da seguradora no mercado brasileiro.

photo by Flavia Canavarro

A escolha de Lazarus para estrear o espaço partiu de Jeffrey Neale, sócio de Monique Gardenberg na Dueto Produções, empresa responsável por grandes eventos culturais, como o Free Jazz, o Tim Festival, BMW Jazz Fest e, atualmente, a exposição sobre Björk em cartaz no MIS - Museu da Imagem e do Som paulista.

Escrito por David Bowie e o dramaturgo irlandês Enda Walsh, Lazarus é baseado no romance "O homem que caiu na terra", que na versão para o cinema teve o cantor e compositor inglês no papel de protagonista. O roteiro narra a vida atormentada de Thomas Newton, um alienígena que viaja para a terra para salvar seu planeta. O espetáculo estreou oficialmente em Nova York em dezembro de 2015, com a presença de Bowie, um mês antes de sua morte.

Grande conhecedor da obra de Bowie, Felipe Hirsch encena pela primeira vez um musical. Para chegar ao elenco final (Bruna Guerin, Carla Salle, Jesuíta Barbosa, Rafael Losso, Gabriel Stauffer, Luci Salutes, Marcos de Andrade, Natasha Jascalevich, Olivia Torres, Valentina Herszage e Vitor Vieira), ele testou, junto com as diretoras musicais Maria Beraldo e Mariá Portugal, mais de duas centenas de atores selecionados pela produtora de elenco Marcela Altberg.

Lazarus apresenta 18 músicas de diversas fases da carreira de Bowie. Grandes sucessos como Life on Mars e Heroes estão na lista, que também inclui músicas do último álbum de Bowie, Blackstar.

Daniela Thomas e Felipe Tassara assinam a direção de arte; Veronica Julian e Diogo Costa, os figurinos; e Alejandro Ahmed, a direção de movimento.

FICHA TÉCNICA:

LAZARUS, de David Bowie e Enda Walsh

Direção geral: Felipe Hirsch

Direção musical: Maria Beraldo e Mariá Portugal

Direção de arte: Daniela Thomas e Felipe Tassara

Figurino: Veronica Julian e Diogo Costa

Direção de movimento: Alejandro Ahmed

Iluminação: Beto Bruel

Elenco: Bruna Guerin, Carla Salle, Jesuíta Barbosa, Rafael Losso, Gabriel Stauffer, Luci Salutes, Marcos de Andrade, Natasha Jascalevich, Olivia Torres, Valentina Herszage e Vitor Vieira

Músicos: Fabio Sá, Maria Beraldo, Mariá Portugal

Casting: Marcela Altberg

Produção: Bruno Girello e Ricardo Frayha

Realização: Dueto Produções

SERVIÇO :

TEATRO UNIMED (www.teatrounimed.com.br)

Endereço: Edifício Santos Augusta - Alameda Santos, 2159/1O andar - Cerqueira César

Temporada - de 22 de agosto a 27 de outubro de 2019

Horários:

Quinta a sábado, às 21h

Domingo, às 18h

Preço:

Quinta-feira: Plateia - R$ 120,00 / Balcão - R$ 80,00

Sexta e sábado: Plateia - R$ 180,00 / Balcão - R$ 120,00

Domingo: Plateia - R$ 180,00 / Balcão - R$ 120,00

Compra pela internet: www.eventim.com.br

Informações: atendimento@eventim.com.br

Ponto de venda Eventim sem cobrança de taxa de conveniência:

Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 214 (terça a domingo, de 10h às 17h). Em dias de jogos e eventos, o horário de atendimento está sugestão a alteração. Não funciona nos feriados.

Bilheteria do Teatro Unimed (a partir de 15/08):

Horário da atendimento:

Quintas, sextas e sábados, de 13h às 21h.

Domingos, de 12h às 18h

Estacionamento no local: R$ 25,00 (preço único todos os dias após 18h)

Capacidade do teatro - 249 pessoas

Classificação etária: 16 anos

Duração: 120 minutos





