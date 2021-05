Akemy Cristina Integra O Elenco De A MEGERA DOMADA - O MUSICAL

Com a participação de jovens talentos do teatro musical nacional, a adaptação do clássico de William Shakespeare chega aos palcos do Teatro Cassiono Gabus Mendes.

Seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS, o texto de Leonardo Robbi se passa numa escola com momentos de romance e comicidade, onde Catarina, com sua forte personalidade, assusta os garotos que a evitam por considerá-la muito durona, uma verdadeira megera. Com a chegada de Petrúquio, um jovem estudante que acabou de se mudar para a cidade, tudo pode acontecer...

Com idealização de Cininha de Paula e Fernanda Chamma, direção geral de Fernanda Chamma, encenação de Daniela Stirbulov, direção musical de Willian Sancar e coreografias de Thiago Garça, A Megera Domada - O Musical é uma forma de mostrar ao grande público que Shakespeare pode ser atual, moderno, e musical, proporcionando um programa cultural e divertido para toda família.

Catarina é uma garota bonita que possui uma personalidade forte. Já Bianca, sua irmã, é o oposto, meiga e sensível, ela é a garota mais desejada da escola. O pai das meninas, já viúvo, orientou Batista, o irmão mais velho, a não permitir que Bianca tivesse um encontro amoroso antes de Catarina. Com a chegada de Petrúquio, um garoto do interior que acabou de chegar na cidade, ele aceita o desafio de conquistar a megera. Será que ela é tão indomável assim?

Akemy Cristina é atriz e cantora. Com apenas 12 anos de idade, já possui um currículo extenso. Participou dos espetáculos musicais 'Banquete de Natal', 'Marias do Brasil' e de montagens anteriores de 'A Megera Domada', todos com direção de Fernanda Chamma. Integrou o elenco do espetáculo 'O Rei e a Coroa Enfeitiçada', com direção de Cininha de Paula e Cynthia Falabella. Participou da websérie 'A Fuga', com direção de Cininha de Paula e Charles Daves. Integrou o elenco do espetáculo de natal 'A Christmas Carol', que ficou em cartaz no Teatro Renault, em 2019, com direção de Fernanda Chamma. Recentemente integrou o elenco da adaptação musical do clássico 'João e Maria', que esteve em cartaz no Teatro-D, em São Paulo.