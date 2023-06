40th Edition of Joinville Dance Festival Will Feature Musical GREASE

Welcome to Joinville Musical Theater!

Considered the biggest Dance Festival in the world, Joinville “opened its doors” to musical theater. This is the goal of director Fernanda Chamma and the direction of Instituto Festival de Dança. The director has been at the Festival for 38 years and has already been a participant, teacher, judge, and was part of the event's Artistic Council.

Under the direction of Fernanda Chamma and a team of renowned professionals of the genre, the assembly of the show GREASE_ School Edition will provide the opportunity for technical and artistic exchange of musical theater for students from all over Brazil. It will be a unique experience of its kind aimed at young talents from north to south of the country, with the right to present the work at the end of 8 days of study and assembly.

Bem vindos ao Joinville Musical Theatre, atividade dentro do 40º Festival de Dança de Joinville!

Tendência de formato com atuante atividade junto ao mercado cultural nacional, pela primeira vez em Joinville, iremos trazer uma obra do West End, licenciada pela Theatrical Rights Worldwide of London, para ser estudada e apresentada durante o 40 Festival de Dança.

Sob direção de Fernanda Chamma e uma equipe de renomados profissionais do gênero, a montagem do espetáculo GREASE_ School Edition proporcionará a oportunidade de intercâmbio técnico e artístico de teatro musical para estudantes de todo o Brasil. Será uma experiência única do gênero direcionada a jovens talentos de norte a sul do país, com direito a apresentação da obra ao final de 8 dias de estudo e montagem.

Considerado o maior Festival de Dança do mundo, Joinville “abrira suas portas” para a atividade, com direito a BIS da iniciativa para os próximos anos. Esse é o objetivo da diretora Fernanda Chamma e da direção do Instituto Festival de Dança. A diretora tem 38 anos de Festival e já foi participante, professora, jurada, e, fez parte do Conselho Artístico do evento.

“Tenho certeza que será uma experiência única para inúmeros jovens. Trabalhar o estilo do teatro musical licenciado no Festival sempre foi um sonho e agora uma conquista. Fortalecer e divulgar o gênero por todo país é meu objetivo maior. Que consigamos levar a arte de dançar, cantar e interpretar com formato e qualidade internacional para diversos estados desse nosso Brasil. Eu, o Instituto e o Estúdio BROADWAY desejamos isso. Plantaremos uma sementinha… que ela dê frutos. Será um desafio conseguir executar a montagem em tão pouco tempo, mas sei que estou acompanhada de experientes profissionais do mercado. Que seja uma festa!”

O texto e partituras da obra inglesa foram traduzidos por Rafael Oliveira.



O projeto acontecerá de 17 a 24 de julho.



As atividades serão diárias nos períodos manhã e tarde, com total de 6 horas de estudo.

Poderão se inscrever até 50 jovens talentos, de 10 a 17 anos.

Para estudantes de teatro, música e dança residentes em Joinville, serão abertas inscrições gratuitas para audição que acontecerá no primeiro dia de evento.

Viva o TEATRO MUSICAL!!!

Joinville Musical Theatre

Técnica e Montagem de Espetáculo Musical Internacional Licenciado

Direção Geral: Fernanda Chamma

Direção Musical: Will Sancar

Assistente de Direção e Coreografia: Victoria Ariante

Coreografia: Natália Antunes

