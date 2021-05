Hitmusical 'MAMMA MIA!' gaat door met extra voorstellingen!

Na de eerder vandaag aangekondigde versoepelingen bevestigt producent Deep Bridge de herneming van de succesvolle hitmusical 'MAMMA MIA!'. Vanaf 30 juli kan het publiek opnieuw terecht in Stadsschouwburg Antwerpen. Vanaf 10 september speelt de musical in het Ethias Theater Hasselt. Wegens de grote vraag en ruime belangstelling zijn er ondertussen extra speeldata in Antwerpen toegevoegd aan de agenda.

"In het voorjaar hadden we al een overeenkomst met iedereen die bij 'MAMMA MIA!' betrokken is om alle voorstellingen integraal door te schuiven naar 30 juli. Vandaag hebben de beslissingen van het Overlegcomité duidelijk gemaakt dat die voorstellingen ook effectief kunnen plaatsvinden. In oktober vorig jaar hebben in de Stadsschouwburg, volgens de toen geldende protocollen, een aantal voorstellingen plaatsgevonden. Die voorstellingen zijn uiterst veilig en sereen verlopen, waarbij uiteraard de gezondheid van de bezoekers de allerhoogste prioriteit kreeg. Het spreekt voor zich dat Sportpaleis Group en Deep Bridge ook in augustus met dezelfde maximale zorgzaamheid het aanwezige publiek zullen behandelen", klinkt het bij de producent.

De Vlaamse 'MAMMA MIA!', met o.a. Tinne Oltmans, Ann Van den Broeck, Ilsa La Monaca, Evi Hanssen, Govert Deploige, Johan Terryn en Stany Crets, ging op 7 maart 2020 in de Antwerpse Stadsschouwburg in première, maar moest enkele dagen later worden stopgezet. Ondertussen zijn er al meer dan 50.000 tickets verkocht voor de musical, waarin de muziek van ABBA - wereldwijd goed voor meer dan 370 miljoen verkochte platen - de rode draad vormt. In de zomermaanden krijgt iedereen opnieuw de kans om deze feelgoodmusical te beleven in het theater. Wegens de grote vraag naar tickets zijn er in Antwerpen nieuwe speeldata toegevoegd. Vanaf 10 september kan het publiek ook terecht in het Hasseltse Ethias Theater.

Een grote dank gaat naar alle mensen die achter de schermen de voorbije maanden keihard hebben gewerkt om dit resultaat te bereiken. De positieve aanpak van de verenigde sector heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Met de woorden van de Crisiscel Cultuur: "Na de langste winter komt de schoonste zomer".

Meer info over 'MAMMA MIA!' vind je op www.deepbridge.be