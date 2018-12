WEST SIDE STORY Film Launches Search for Maria; Open Call to Be Held in Puerto Rico

Steven Spielberg's West Side Story film adaptation is well on its way to hitting the screen. The production is launching a national search for the pivotal character of Maria, find out more below!

The role of Maria is Latinx

15-25 years old

Must be able to sing

Strong dance background required

To submit: email a photo and video of yourself singing to westsidestorycastingsearch@gmail.com

Open Call in Puerto Rico

Audicion Abierta

20th Century Fox

WEST Dirigida por Steven Spielberg SIDE Adaptada por Tony Kushner STORY

Martes, 11 de diciembre 10AM - 12:00PM (Registro)

Anfiteatro Julia de Burgos

Universidad de Puerto Rico | Rio Piedras Campus

Buscando gente para rol de MARIA

MARIA es de etnicidad latina

Debe ser de 15-25 an?os

Tiene que poder cantar

Tiene que tener una formacio?n exhaustiva en baile

FAVOR DE PREPARARSE: Tienen que venir preparadas para cantar alguna cancio?n breve que demuestre su voz claramente. Se va a cantar a capella.

Favor de traer su curri?culum vitae (re?sume?) con foto e informacio?n de contacto. El curri?culum debe tener la foto impresa o engrapada por la parte trasera del documento.

Si no puede asistir a la audicio?n, favor de enviar un correo electro?nico a westsidestorycastingsearch@gmail.com con un video adjunto cantando una cancio?n breve de su seleccio?n. Favor de incluir su informacio?n de contacto.

