Photos: The 2023 Tony Award Nominees Meet the Press!

This year's Tony Awards nominations were announced yesterday, with Some Like It Hot, & Juliet, Shucked and more leading the nominations!

See photos of the 2023 Tony Award nominees meeting the press below!

The 2023 Tony Awards, hosted by Ariana DeBose, will be broadcast live from the United Palace in New York City on Sunday, June 11, 2023 (8:00 - 11:00 PM, LIVE ET/5:00 - 8:00 PM, LIVE PT) on the CBS Television Network, and streaming live and on demand on Paramount+.

Check back for updates throughout the day!



Saheem Ali

Saheem Ali

Bradley King

Nikki Crawford

Bradley King, Darren Johnston, Dominique Fawn Hill, James Ijames, Nikki Crawford, Saheem Ali, Mandy Hackett, Rashad V. Chambers

James Ijames, Nikki Crawford, Saheem Ali

Nikki Crawford

James Ijames

Darren Johnston, Mandy Hackett, Rashad V. Chambers

Darren Johnston, Mandy Hackett, Rashad V. Chambers

Sara Bareilles

Sara Bareilles

Jordan Roth

Jordan Roth

Sean Hayes

Corey Hawkins, Suzan-Lori Parks, Debra Martin Chase

Corey Hawkins, Suzan-Lori Parks

Corey Hawkins, Suzan-Lori Parks

Debra Martin Chase

Suzan-Lori Parks

Suzan-Lori Parks

Corey Hawkins

Corey Hawkins

Corey Hawkins

Max Webster, Finn Caldwell

Audra McDonald

Audra McDonald

Scott Pask

Jason Howland

Jason Howland

Emilio Sosa

Emilio Sosa

Rachel Hauck

Rachel Hauck

Sean Hayes

Sean Hayes

Emilio Sosa, Sean Hayes, Rachel Hauck

Emilio Sosa, Sean Hayes, Rachel Hauck

David West Read

David West Read

LaChanze

LaChanze

Beowulf Boritt

Sharon Washington

Sharon Washington

David Thompson

Tom Kirdahy

Sam Davis

Kai Harada

Ken Billington

Daryl Waters

Tom Kirdahy, Sam Davis, Kai Harada, Sharon Washington, Beowulf Boritt, Susan Stroman, Ken Billington, Daryl Waters, David Thompson

Brandy Clark and Shane McAnally

Brandy Clark and Shane McAnally

Susan Stroman

Susan Stroman

Sara Bareilles

Lear deBessonet

Lear deBessonet

Brian d'Arcy James

Brian d'Arcy James

Julia Lester

Julia Lester

Nicole Kastrinos , Lear DeBessonet, Julia Lester, Jordan Roth, Sara Bareilles, Brian d'Arcy James, Alex Neumann

Sara Bareilles, Brian d'Arcy James

Robert Horn

Robert Horn

Brandon Uranowitz

Brandon Uranowitz

Wendell Pierce

Wendell Pierce

Kara Young, Crystal Lucas-Perry

David Zayas, Kara Young

Jordan E. Cooper, Colton Ryan

Jessica Chastain, Ben Platt

Betsy Wolfe

Jennifer Weber

Bill Sherman, Dominic Fallacaro, Eva Price, Betsy Wolfe, Lorna Courtney, Jennifer Weber, Paloma Young, David West Read

Lorna Courtney

Paloma Young

Bill Sherman, Dominic Fallacaro

Eva Price

Betsy Wolfe

Khady Kamara, Carole Rothman

Stephen McKinley Henderson

Corey Hawkins, Sean Hayes

Alex Newel

Kevin Cahoon, Alex Newell, Robert Horn

Alex Newell, Ben Platt

Ben Platt

Kevin Del Aguila

Christian Borle

Marc Shaiman and Scott Wittman

NaTasha Yvette Williams

J. Harrison Ghee

Natasha Katz

Amber Ruffin Casey Nichola

Crystal Lucas-Perry

Jordan E. Cooper

Kevin Cahoon

Stevie Walker-Webb, Jordan E. Cooper, Crystal Lucas-Perry, Lee Daniels, Emilio Sosa

Stevie Walker-Webb

Michael Arden

Susan Hilferty

Micaela Diamond

Micaela Diamond, Ben Platt

Micaela Diamond, Michael Arden, Ben Platt

Heather Gilbert

Colton Ryan

Jo Bonney

Katy Sullivan

Martyna Majok

David Zayas

Barry Grove, Jessica Hecht, Lynne Meadow

Kara Young

Miriam Silverma

Annaleigh Ashford, Josh Groban

Ruthie Ann Miles

Josh Groban

Annaleigh Ashford

Ruthie Ann Miles, Josh Groban, Annaleigh Ashford

David Zayas, Colton Ryan Jessica Chastain

Arian Moayed, Amy Herzog, Jessica Chastain

Jessica Chastain

Jessica Chastain

Amy Herzog

Arian Moayed

Ben Platt, Ruthie Ann Miles

Yahya Abdul-Mateen II

Victoria Clark, Bonnie Milligan, Justin Cooley

Lorna Courtney & Tom Kitt

Justin Cooley

Justin Cooley, Victoria Clark

Victoria Clark

Jerry Mitchell and Jennifer Weber

Max Vernon

Micaela Diamond and J. Harrison Ghee

Joshua D. Reid, Crystal Lucas-Perry

Bonnie Milligan, Josh Groban

Jodie Comer, Josh Groban

Jodie Comer

Jerry Mitchell