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Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park

Directed by Saheem Ali, Romeo & Juliet stars Daniel Bravo Hernández, Ra’Mya Latiah Aikens, and more.

By:

The Public Theater’s Free Shakespeare in the Park production of Romeo & Juliet has officially opened. Directed by Associate Artistic Director/Resident Director Saheem Ali, the production includes Spanish translations by Alfredo Michel Modenessi and choreography by Mayte Natalio. Check out photos from opening night below!

Read the reviews for Romeo & Juliet here. 

The cast includes Ra’Mya Latiah Aikens (Juliet), Sergio Mauritz Ang (Friar John/Ensemble), Daniel Bravo Hernández (Romeo), Andrés Nicolás Chaves (Ensemble), Rachel Crowl (Apothecary/Ensemble), Reece dos Santos (Balthasar), Caleb Joshua Eberhardt (Mercutio), Jacquernst F. Filias (Ensemble), Glenn Fleshler (Lord Capulet), Francis Jue (Friar Laurence), Ariyan Kassam (Tybalt), LaChanze (Lady Capulet), Martin K. Lewis (Paris), Zack Lopez Roa (Benvolio), Gilda Mercado (Ensemble), Tina Muñoz Pandya (Ensemble), Deirdre O’Connell (Nurse), Jason Manuel Olazábal (Lord Montague), Jessica Pimentel (Escalus), Fedra Ramírez Olivares (Ensemble), Piper Runge (Ensemble), Miles Segura (Ensemble), Mariand Torres (Lady Montague), and Marlon Xavier (Ensemble).

Romeo & Juliet began performances at The Delacorte Theater in Central Park on Friday, May 22, and officially opened on Thursday, June 11. Performances will run through Sunday, June 28.

Photo Credit: Jennifer Broski

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Alexa Smith

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Alexa Smith

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Glenn Fleshler

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Glenn Fleshler

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
The cast and creatives of Romeo & Juliet

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Zack Lopez Roa

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Zack Lopez Roa

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Francis Jue

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Francis Jue

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Deirdre O'Connell

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Deirdre O'Connell

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Rachel Crowl

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Rachel Crowl

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Martin K. Lewis

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Martin K. Lewis

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Daniel Bravo Hernández

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Daniel Bravo Hernández

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Ra'Mya Latiah Aikens

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Ra'Mya Latiah Aikens

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Caleb Eberhardt

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Caleb Eberhardt

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Daniel Bravo Hernández, Ra'Mya Latiah Aikens

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Daniel Bravo Hernández, Ra'Mya Latiah Aikens

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Daniel Bravo Hernández, Ra'Mya Latiah Aikens

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Ariyan Kassam

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Ariyan Kassam

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jessica Pimentel

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jessica Pimentel

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Gilda Mercado

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Gilda Mercado

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Mariand Torres

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Mariand Torres

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jason Manuel Olazábal

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jason Manuel Olazábal

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Tina Muñoz Pandya

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Tina Muñoz Pandya

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Fedra Ramírez Olivares

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Fedra Ramírez Olivares,

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Reece dos Santos

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Reece dos Santos

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Sergio Mauritz Ang

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Sergio Mauritz Ang

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jacquernst F. Filias

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jacquernst F. Filias

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Marlon Xavier

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Marlon Xavier

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Miles Segura

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Miles Segura

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Andrés Nicolás Chaves

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Andrés Nicolás Chaves

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Piper Runge

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Piper Runge

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Romeo

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Daniel Bravo Hernández, Romeo

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
LaChanze

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
LaChanze

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Hamish Linklater

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Hamish Linklater

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Hamish Linklater, Lily Rabe

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Hamish Linklater, Lily Rabe

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Lily Rabe

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Lily Rabe

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Celia Rose Gooding

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Celia Rose Gooding

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Sam Waterston

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Sam Waterston

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
LaChanze, Celia Rose Gooding

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
LaChanze, Celia Rose Gooding

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Zachary Quinto

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Zachary Quinto

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Olivia Rose Barresi

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Olivia Rose Barresi

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Tony Danza

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Tony Danza

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Bobby Conte

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Bobby Conte

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Donna Murphy

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Donna Murphy

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Bowen Yang

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Bowen Yang

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Alysia Reiner

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Alysia Reiner

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Leigh Silverman, Ally Bonino

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Leigh Silverman, Ally Bonino

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Ethan Slater

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Ethan Slater

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Victoria Labalme, Frank Oz

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Victoria Labalme, Frank Oz

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Chris Perfetti

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Chris Perfetti

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Peter Wesley Jensen, Conrad Ricamora

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Peter Wesley Jensen, Conrad Ricamora

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Norm Lewis, Andrew Lippa

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Norm Lewis, Andrew Lippa

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jasmine Cephas Jones

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jasmine Cephas Jones

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Andrea Lopez Alvarez

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Andrea Lopez Alvarez

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Andrea Lopez Alvarez, Olivia Rose Barresi

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Andrea Lopez Alvarez, Olivia Rose Barresi

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
David Greenspan

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
David Greenspan

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Mayte Natalio

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Mayte Natalio

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Kecia Lewis

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Kecia Lewis

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Annaleigh Ashford, Joe Tapper

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Annaleigh Ashford, Joe Tapper

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Greg Cuellar

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Greg Cuellar

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Gabby Beans

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Gabby Beans

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
David Henry Hwang

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
David Henry Hwang

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Derek DelGaudio, Vanessa Lauren

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Derek DelGaudio, Vanessa Lauren

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Matty Maggiacomo

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Matty Maggiacomo

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Hannah Corbin

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Hannah Corbin

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Matty Maggiacomo, Hannah Corbin, Jon Hosking, Tunde Oyeneyin

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Angela Bassett

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Angela Bassett

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Solea Pfeiffer

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Solea Pfeiffer

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Solea Pfeiffer, Kevin Csolak

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Solea Pfeiffer, Kevin Csolak

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Maleah Joi Moon

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Maleah Joi Moon

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Micaela Diamond

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Micaela Diamond

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Roberta Colindrez

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Roberta Colindrez

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jethro Compton

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Jethro Compton

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Maddie Moon

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Maddie Moon

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Waris Ahluwalia

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Waris Ahluwalia

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Maddie Moon, Waris Ahluwalia

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Maddie Moon, Waris Ahluwalia

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Florencia Cuenca, Jaime Lozano

Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park Image
Florencia Cuenca, Jaime Lozano




Romeo and Juliet


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