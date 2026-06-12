Photos: ROMEO & JULIET Opens From The Public Theater’s Shakespeare in the Park
Directed by Saheem Ali, Romeo & Juliet stars Daniel Bravo Hernández, Ra’Mya Latiah Aikens, and more.
The Public Theater’s Free Shakespeare in the Park production of Romeo & Juliet has officially opened. Directed by Associate Artistic Director/Resident Director Saheem Ali, the production includes Spanish translations by Alfredo Michel Modenessi and choreography by Mayte Natalio. Check out photos from opening night below!
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The cast includes Ra’Mya Latiah Aikens (Juliet), Sergio Mauritz Ang (Friar John/Ensemble), Daniel Bravo Hernández (Romeo), Andrés Nicolás Chaves (Ensemble), Rachel Crowl (Apothecary/Ensemble), Reece dos Santos (Balthasar), Caleb Joshua Eberhardt (Mercutio), Jacquernst F. Filias (Ensemble), Glenn Fleshler (Lord Capulet), Francis Jue (Friar Laurence), Ariyan Kassam (Tybalt), LaChanze (Lady Capulet), Martin K. Lewis (Paris), Zack Lopez Roa (Benvolio), Gilda Mercado (Ensemble), Tina Muñoz Pandya (Ensemble), Deirdre O’Connell (Nurse), Jason Manuel Olazábal (Lord Montague), Jessica Pimentel (Escalus), Fedra Ramírez Olivares (Ensemble), Piper Runge (Ensemble), Miles Segura (Ensemble), Mariand Torres (Lady Montague), and Marlon Xavier (Ensemble).
Romeo & Juliet began performances at The Delacorte Theater in Central Park on Friday, May 22, and officially opened on Thursday, June 11. Performances will run through Sunday, June 28.
Photo Credit: Jennifer Broski
Alexa Smith
Alexa Smith
The cast and creatives of Romeo & Juliet
Martin K. Lewis
Martin K. Lewis
Daniel Bravo Hernández, Ra'Mya Latiah Aikens
Daniel Bravo Hernández, Ra'Mya Latiah Aikens
Daniel Bravo Hernández, Ra'Mya Latiah Aikens
Gilda Mercado
Gilda Mercado
Fedra Ramírez Olivares
Fedra Ramírez Olivares,
Reece dos Santos
Reece dos Santos
Jacquernst F. Filias
Jacquernst F. Filias
Miles Segura
Miles Segura
Piper Runge
Piper Runge
Romeo
Daniel Bravo Hernández, Romeo
Celia Rose Gooding
Celia Rose Gooding
LaChanze, Celia Rose Gooding
LaChanze, Celia Rose Gooding
Olivia Rose Barresi
Olivia Rose Barresi
Peter Wesley Jensen, Conrad Ricamora
Peter Wesley Jensen, Conrad Ricamora
Andrea Lopez Alvarez, Olivia Rose Barresi
Andrea Lopez Alvarez, Olivia Rose Barresi
Derek DelGaudio, Vanessa Lauren
Derek DelGaudio, Vanessa Lauren
Matty Maggiacomo
Matty Maggiacomo
Hannah Corbin
Hannah Corbin
Matty Maggiacomo, Hannah Corbin, Jon Hosking, Tunde Oyeneyin
Maddie Moon
Maddie Moon
Waris Ahluwalia
Waris Ahluwalia
Maddie Moon, Waris Ahluwalia
Maddie Moon, Waris Ahluwalia
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