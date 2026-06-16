Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More
The musical is currently opening The Muny's 108th season.
See new photos of Hairspray at The Muny, which features Katy Geraghty leading the cast as Tracy Turnblad, with Richard Kind as Edna Turnblad. The musical is currently opening The Muny's 108th season through 21, 2026 in Forest Park in St. Louis, Missouri.
The production also includes John Bolton as Wilbur Turnblad, Sara Gettelfinger as Velma Von Tussle, Charity Angél Dawson as Motormouth Maybelle, Paul Schwensen as Corny Collins, Madison Thompson as Amber Von Tussle, Ben Jackson Walker as Link Larkin, Ashlyn Maddox as Penny Pingleton, Nicholas A. Wilkinson as Seaweed J. Stubbs, Joy Elizabeth Rhodes as Little Inez, Hannah Solow as Female Authority Figure, and Kevin Zak as Male Authority Figure.
The creative team includes Christine Peters (scenic design), Tristan Raines (costumes), Rob Denton (lighting), Joshua Hummel (sound), Nathan Scheuer (video), and Ashley Rae Callahan (wig design).
Photos: Emily Santel, Philip Hamer, MaryKatherine Patteson
Katy Geraghty, Company
Paul Schwensen, company
Paul Schwensen, Company
Hairspray Company
Sara Gettelfinger, Paul Schwensen
Madison Thompson, Sara Gettelfinger
Katy Geraghty, Madison Thompson, Ashlyn Maddox
Katy Geraghty, Ben Jackson Walker
Katy Geraghty, Ben Jackson Walker
Taylor Colleton, Indya Lincicome, Tatiana Lofton
Nicholas A. Wilkinson, Company
Richard Kind, Charity Angel Dawson, Joy Elizabeth Rhodes
Richard Kind, Joy Elizabeth Rhodes
Charity Angél Dawson, Company
Joy Elizabeth Rhodes, Company
Katy Geraghty, Company
Nicholas A Wilkinson, Ashlyn Maddox
Katy Geraghty, Ben Jackson Walker, Nicholas A Wilkinson, Ashlyn Maddox
Katy Geraghty, Nicholas A. Wilkinson, Ashlyn Maddox, Ben Jackson Walker, Company
Katy Geraghty, Company
Sara Gettelfinger, Kevin Zak, Madison Thompson, Company
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