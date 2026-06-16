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Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More

The musical is currently opening The Muny's 108th season.

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See new photos of Hairspray at The Muny, which features Katy Geraghty leading the cast as Tracy Turnblad, with Richard Kind as Edna Turnblad. The musical is currently opening The Muny's 108th season through 21, 2026 in Forest Park in St. Louis, Missouri.

The production also includes John Bolton as Wilbur Turnblad, Sara Gettelfinger as Velma Von Tussle, Charity Angél Dawson as Motormouth Maybelle, Paul Schwensen as Corny Collins, Madison Thompson as Amber Von Tussle, Ben Jackson Walker as Link Larkin, Ashlyn Maddox as Penny Pingleton, Nicholas A. Wilkinson as Seaweed J. Stubbs, Joy Elizabeth Rhodes as Little Inez, Hannah Solow as Female Authority Figure, and Kevin Zak as Male Authority Figure.

The creative team includes Christine Peters (scenic design), Tristan Raines (costumes), Rob Denton (lighting), Joshua Hummel (sound), Nathan Scheuer (video), and Ashley Rae Callahan (wig design).

Photos: Emily Santel, Philip Hamer, MaryKatherine Patteson

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Paul Schwensen, company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Paul Schwensen, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Hairspray Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Sara Gettelfinger, Paul Schwensen

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Madison Thompson, Sara Gettelfinger

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Madison Thompson, Ashlyn Maddox

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Ben Jackson Walker

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Ben Jackson Walker

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Taylor Colleton, Indya Lincicome, Tatiana Lofton

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Nicholas A. Wilkinson, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Richard Kind, Charity Angel Dawson, Joy Elizabeth Rhodes

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Richard Kind, Joy Elizabeth Rhodes

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Charity Angél Dawson, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Joy Elizabeth Rhodes, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


John Bolton, Richard Kind

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Richard Kind, John Bolton

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Nicholas A Wilkinson, Ashlyn Maddox

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Ben Jackson Walker, Nicholas A Wilkinson, Ashlyn Maddox

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Nicholas A. Wilkinson, Ashlyn Maddox, Ben Jackson Walker, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Katy Geraghty, Company

Photos: First Look at The Muny's HAIRSPRAY With Richard Kind & More Image


Sara Gettelfinger, Kevin Zak, Madison Thompson, Company






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