Broadway Grosses: Week Ending 8/30/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (17.3%)
- TITANÍQUE (7.2%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (6.3%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (5.8%)
- SIX: THE MUSICAL (5%)
- THE OUTSIDERS (4.8%)
- & JULIET (4.6%)
- CHICAGO (4.4%)
- MAYBE HAPPY ENDING (2.5%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (2.4%)
- JUST IN TIME (1.6%)
- THE GREAT GATSBY (1.1%)
- OH, MARY! (0.7%)
- MJ (0.7%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (0.4%)
- WICKED (0.3%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- ALADDIN (-3.6%)
- THE LION KING (-3.3%)
- THE LOST BOYS (-2%)
- SCHMIGADOON! (-1.6%)
- PARANORMAL ACTIVITY (-1.2%)
- HAMILTON (-0.7%)
- THE BOOK OF MORMON (-0.6%)
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This week (week ending 08/30/2026), 26 shows played on Broadway, with 223,867 tickets sold and a total gross of $25,753,182. The average ticket price was $115.04. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 87.85%, with 223,867 of 254,816 available seats filled.
Attendance increased by 2.15% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 35, 2025), attendance decreased by 5.76%.
Overall grosses rose 3.67% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 15.92% ($25,753,182 vs. $30,631,166).
The average ticket price of $115.04 was $1.69 higher than last week and $13.91 lower than the same week last year ($128.95).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $2,336,973 vs. $994,251 (+135.0% change)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,579,332 vs. $1,064,176 (+48.4% change)
- MJ: $1,682,147 vs. $1,333,700 (+26.1% change)
- CHICAGO: $698,609 vs. $567,502 (+23.1% change)
- HADESTOWN: $867,638 vs. $721,204 (+20.3% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 87.9%. Same week last year: 89.9%. Change: Down 2.0 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $2,336,973
- HAMILTON: $2,006,023
- MJ: $1,682,147
- THE LION KING: $1,591,927
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,579,332
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $478,256
- SIX: THE MUSICAL: $500,194
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $641,875
- & JULIET: $642,270
- MAYBE HAPPY ENDING: $654,916
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $708,025
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $140,768
- TITANÍQUE: $87,667
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $79,577
- THE OUTSIDERS: $73,388
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE LION KING: $-229,489
- THE ROCKY HORROR SHOW: $-226,502
- ALADDIN: $-61,654
- MJ: $-47,498
- MAYBE HAPPY ENDING: $-17,853
Top 5 by Average Ticket Price
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $223.46
- HAMILTON: $188.91
- MJ: $155.07
- OH, MARY!: $146.10
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $137.45
Bottom 5 by Average Ticket Price
- ALADDIN: $77.74
- PARANORMAL ACTIVITY: $78.39
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $78.69
- WICKED: $85.61
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $88.57
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 101.1%
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 100.6%
- HAMILTON: 100.3%
- OH, MARY!: 99.8%
- HADESTOWN: 99.2%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 64.5%
- SIX: THE MUSICAL: 64.9%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 65.3%
- THE GREAT GATSBY: 77.1%
- CHICAGO: 78.9%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 2247
- TITANÍQUE: 766
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: 493
- SIX: THE MUSICAL: 416
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: 397
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- ALADDIN: -493
- THE LION KING: -436
- THE LOST BOYS: -262
- SCHMIGADOON!: -151
- PARANORMAL ACTIVITY: -110
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.