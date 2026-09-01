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Broadway Grosses: Week Ending 8/30/26

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 8/30/26
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 08/30/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)


Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 08/30/2026), 26 shows played on Broadway, with 223,867 tickets sold and a total gross of $25,753,182. The average ticket price was $115.04. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 87.85%, with 223,867 of 254,816 available seats filled.

Attendance increased by 2.15% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 35, 2025), attendance decreased by 5.76%.

Overall grosses rose 3.67% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 15.92% ($25,753,182 vs. $30,631,166).

The average ticket price of $115.04 was $1.69 higher than last week and $13.91 lower than the same week last year ($128.95).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $2,336,973 vs. $994,251 (+135.0% change)
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,579,332 vs. $1,064,176 (+48.4% change)
  • MJ: $1,682,147 vs. $1,333,700 (+26.1% change)
  • CHICAGO: $698,609 vs. $567,502 (+23.1% change)
  • HADESTOWN: $867,638 vs. $721,204 (+20.3% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 87.9%. Same week last year: 89.9%. Change: Down 2.0 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $2,336,973
  • HAMILTON: $2,006,023
  • MJ: $1,682,147
  • THE LION KING: $1,591,927
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,579,332

Bottom 5 by This Week Gross

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $478,256
  • SIX: THE MUSICAL: $500,194
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $641,875
  • & JULIET: $642,270
  • MAYBE HAPPY ENDING: $654,916

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $708,025
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $140,768
  • TITANÍQUE: $87,667
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $79,577
  • THE OUTSIDERS: $73,388

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • THE LION KING: $-229,489
  • THE ROCKY HORROR SHOW: $-226,502
  • ALADDIN: $-61,654
  • MJ: $-47,498
  • MAYBE HAPPY ENDING: $-17,853

Top 5 by Average Ticket Price

  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $223.46
  • HAMILTON: $188.91
  • MJ: $155.07
  • OH, MARY!: $146.10
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $137.45

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • ALADDIN: $77.74
  • PARANORMAL ACTIVITY: $78.39
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $78.69
  • WICKED: $85.61
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $88.57

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • JUST IN TIME: 101.1%
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 100.6%
  • HAMILTON: 100.3%
  • OH, MARY!: 99.8%
  • HADESTOWN: 99.2%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 64.5%
  • SIX: THE MUSICAL: 64.9%
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 65.3%
  • THE GREAT GATSBY: 77.1%
  • CHICAGO: 78.9%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 2247
  • TITANÍQUE: 766
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: 493
  • SIX: THE MUSICAL: 416
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: 397

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • ALADDIN: -493
  • THE LION KING: -436
  • THE LOST BOYS: -262
  • SCHMIGADOON!: -151
  • PARANORMAL ACTIVITY: -110

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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